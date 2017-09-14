Де ж ті мільйони від зе??? Флер, федоров, де дрони? І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?
Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.
Завдання про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів, яке дав президент України Володимир Зеленський, буде перевиконано, в коментарі "РБК-Україна" повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.
"За ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - підкреслив Сухаревський.
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Він додав, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі вони готові запустити масштабне виробництво. Це потребує створення державних програм, аби масштабувати їх виробництво.