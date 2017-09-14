RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8881888288838884
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:52

  _Mykola_ написав:Ніколи такого не було і ось знову.
Забезпечення дронами від держави

Реалії Social Drone UA стратегія Десять тисяч дронів зівбраних людьми за ВЛАСНІ кошти з вересня 2023 року

Де ж ті мільйони від зе??? :evil:
Флер, федоров, де дрони?
І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?

Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

Завдання про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів, яке дав президент України Володимир Зеленський, буде перевиконано, в коментарі "РБК-Україна" повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"За ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - підкреслив Сухаревський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сухаревський розповів, якими бачить Сили безпілотних систем

Він додав, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі вони готові запустити масштабне виробництво. Це потребує створення державних програм, аби масштабувати їх виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.
https://gazeta.ua/articles/politics/_zs ... ij/1184062
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12119
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8881888288838884
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 55048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 214656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 688328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12311)
29.06.2024 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.