RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8877887888798880
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:24

  Успіх написав:А от і Флай - спокушає філіпінку))
https://youtube.com/shorts/xHQCQjmloNs? ... 9ZdzZUIiOx

не будь примітивним, нам проводять тренінги щодо "кальче діфференс", а от тебе навіть зампотєх/комбат не може навчити культури спілкування з колегами одного і того ж народу
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 чер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35523
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:52

  _Mykola_ написав:Ніколи такого не було і ось знову.
Забезпечення дронами від держави

Реалії Social Drone UA стратегія Десять тисяч дронів зівбраних людьми за ВЛАСНІ кошти з вересня 2023 року

Де ж ті мільйони від зе??? :evil:
Флер, федоров, де дрони?
І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?

Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

Завдання про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів, яке дав президент України Володимир Зеленський, буде перевиконано, в коментарі "РБК-Україна" повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"За ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - підкреслив Сухаревський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сухаревський розповів, якими бачить Сили безпілотних систем

Він додав, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі вони готові запустити масштабне виробництво. Це потребує створення державних програм, аби масштабувати їх виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.
https://gazeta.ua/articles/politics/_zs ... ij/1184062
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12119
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

скільки це в штуках, а не разах?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35523
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:07

  flyman написав:
  Ukrainian написав:Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

скільки це в штуках, а не разах?

шесть миллионов, вестимо :D
_hunter
 
Повідомлень: 8004
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:24

  Ukrainian написав:
  _Mykola_ написав:Ніколи такого не було і ось знову.
Забезпечення дронами від держави

Реалії Social Drone UA стратегія Десять тисяч дронів зівбраних людьми за ВЛАСНІ кошти з вересня 2023 року

Де ж ті мільйони від зе??? :evil:
Флер, федоров, де дрони?
І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?

Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.

Завдання про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів, яке дав президент України Володимир Зеленський, буде перевиконано, в коментарі "РБК-Україна" повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"За ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - підкреслив Сухаревський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сухаревський розповів, якими бачить Сили безпілотних систем

Він додав, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі вони готові запустити масштабне виробництво. Це потребує створення державних програм, аби масштабувати їх виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", - розповів командувач Сил безпілотних систем.
https://gazeta.ua/articles/politics/_zs ... ij/1184062

Якщо йти за такими порівняннями, то спільнота SD за останні дев'ять місяців збільшила виробництво дронів у десять тисяч разів! Солідно виглядає? :)

У моїх посиланнях реальні люди, реальні кейси, у яких люди зазначають, що воюють виключно волонтерськими, держава нічого не дає.
І, реальні кейси щодо ремонту дронів які надала держава, це ті дрони які не літають без ремонту.
Але ж є методичка яка каже про перевиконаний мільйон... але ж де він, якщо таке в реальних людей у реальних частинах відбувається?

Навіть більше, вже декілька місяців як державна Укрпошта, та приватні Нова пошта та Міст, наразі, стали все активніше консолідувати посилки з-за кордону щоб привозити на митницю у один день для сплати більшого мита за комплектуючі.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:36

Громадяни України - на фронт, мігранти з імунітетом від ТЦК - на роботу.
Так ось вона яка - "країна мрій" Зе.
Schmit
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:48

На самом деле, чего негров и прочих вьетконговцев не брать в армию? Как рашкованы делают, хотя их в 6 раз больше
Ну дичь же. Украинский средний класс дешевле Тамбовской алкашни получается, ибо ту берегут и не беспокоят, заменяя в войне непальцами и кимченировцами
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 29 чер, 2024 23:55, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:53

  fox767676 написав:На самом деле, чего негров и прочих вьетконговцев не брать в армию? Как рашкованы делают, хотя их в 6 раз больше
Ну дичь же. Украинский средний класс дешевле Тамбовской алкашни получается, ибо ту берегут и не беспокоят, заменяя непальцами и кимченировцами

є ж у Франції "французький легіон", бери і копіюй
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35523
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 00:23

И филлипинок с афганками , с легализованы многоженством
У защитников Батькивщины должен быть стимул а не унылые перспективы безработицы. Вот дали б право отвоевавшим на многоженство, патриархат и домострой и владение автоматическим оружием, уже бы веселей было
fox767676
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8877887888798880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 55164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 214741
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 688499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1762)
29.06.2024 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.