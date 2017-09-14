Де ж ті мільйони від зе??? Флер, федоров, де дрони? І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?
Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.
Завдання про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів, яке дав президент України Володимир Зеленський, буде перевиконано, в коментарі "РБК-Україна" повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.
"За ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - підкреслив Сухаревський.
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Він додав, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі вони готові запустити масштабне виробництво. Це потребує створення державних програм, аби масштабувати їх виробництво.
Де ж ті мільйони від зе??? Флер, федоров, де дрони? І, чому дрони від федорова наразі приходять на фікси волонтерами?
Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік.
Завдання про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів, яке дав президент України Володимир Зеленський, буде перевиконано, в коментарі "РБК-Україна" повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.
"За ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", - підкреслив Сухаревський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сухаревський розповів, якими бачить Сили безпілотних систем
Він додав, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі вони готові запустити масштабне виробництво. Це потребує створення державних програм, аби масштабувати їх виробництво.
Якщо йти за такими порівняннями, то спільнота SD за останні дев'ять місяців збільшила виробництво дронів у десять тисяч разів! Солідно виглядає?
У моїх посиланнях реальні люди, реальні кейси, у яких люди зазначають, що воюють виключно волонтерськими, держава нічого не дає. І, реальні кейси щодо ремонту дронів які надала держава, це ті дрони які не літають без ремонту. Але ж є методичка яка каже про перевиконаний мільйон... але ж де він, якщо таке в реальних людей у реальних частинах відбувається?
Навіть більше, вже декілька місяців як державна Укрпошта, та приватні Нова пошта та Міст, наразі, стали все активніше консолідувати посилки з-за кордону щоб привозити на митницю у один день для сплати більшого мита за комплектуючі.
На самом деле, чего негров и прочих вьетконговцев не брать в армию? Как рашкованы делают, хотя их в 6 раз больше Ну дичь же. Украинский средний класс дешевле Тамбовской алкашни получается, ибо ту берегут и не беспокоят, заменяя в войне непальцами и кимченировцами
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 29 чер, 2024 23:55, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:На самом деле, чего негров и прочих вьетконговцев не брать в армию? Как рашкованы делают, хотя их в 6 раз больше Ну дичь же. Украинский средний класс дешевле Тамбовской алкашни получается, ибо ту берегут и не беспокоят, заменяя непальцами и кимченировцами
И филлипинок с афганками , с легализованы многоженством У защитников Батькивщины должен быть стимул а не унылые перспективы безработицы. Вот дали б право отвоевавшим на многоженство, патриархат и домострой и владение автоматическим оружием, уже бы веселей было