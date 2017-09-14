Letusrock написав:Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде
Проблема в тому, що він вже показав, що а) як само вирішувати проблему він не знає, або не хоче висловлювати свій план на публіку, і б) він вважає, що може змусити Путіна виконувати його рішення.
В комплекті із обіцянками "завершити війну за три дні", а також з публічними закиданнями в адрес Байдена за поразку в Афганістані, він вочевидь попаде в ситуацію, коли йому або доведеться визнати, що "закінчити війну за три дні" не вийде, і адміністрація Байдена робила все правильно, або заблокувати допомогу Україні, що може призвести до її поразки, і тоді знов доведеться визнати, що адміністрація Байдена зробила все правильно, або ж останній варіант -- звернутися до військової сили для вирішення питання, тобто розпочати третю світову війну із застосуванням ядерної зброї.
От написав ось це все, і зрозумів, що він вибере саме другий варіант, бо в такому разі, по-перше, поразки може й не статись, а по-друге, це вирішуватиметься значно пізніше, і вони із блиском вигадають ще якоїсь локшини на вуха виборцям, щоб переконати їх, що то не поразка, а перемога, і зовсім не як в Афганістані (а може й взагалі тоді вже буде інший президент).
Считаете, что без амер. помощи мы сможем воевать несколько лет?
У меня в моей платёжке в моей квартире 0.396 злотых Я уже дважды грузил свою квитанцию. https://ibb.co/2YqFk4L
Я так понимаю во всём цивилизованном мире, десятки компаний борятся за потребителей. У нас, монополия ахметэнерго
А только мне одному вообще странно слышать что на электроэнергию поднимают цены? Так у нас война за существование нации или каждый сам за себя и где хочешь там деньги на электричество и бери (ну там прокачай Яву английский или что там последние 10 лет пели) чтоб акционеры известной энерго-компании получили свои проценты от инвестиций и не дай Бог не ушли в минус? У нас военные рельсы где людей мобилизируют "иначе нация погибнет" - или бизнес среда "умело крутись и тоже станешь акционером энергорынка"?
katso написав: А только мне одному вообще странно слышать что на электроэнергию поднимают цены? Так у нас война за существование нации или каждый сам за себя и где хочешь там деньги на электричество и бери (ну там прокачай Яву английский или что там последние 10 лет пели) чтоб акционеры известной энерго-компании получили свои проценты от инвестиций и не дай Бог не ушли в минус? У нас военные рельсы где людей мобилизируют "иначе нация погибнет" - или бизнес среда "умело крутись и тоже станешь акционером энергорынка"?
Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі. Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?
Faceless написав:електрика суттєво дешевше, ніж у Польщі
Всім так цікава та єлектрика) можливо краще про кросівки поговорити, як так виходить що в україні все дорожче, хоча податочки іноді забувають платити)
Ціна 1зл якщо тариф цілодобовий. Для різних споживачів там ще 400шт тих тарифів, + є різні дотації то на панелі то на ще щось, і допомоги при малому заробітку сімей теж є. Бувають доплата за споживання в святкові дні і зменьшення у якісь провальні, сильно не розбіраюсь але суть передав)
Так обговорюєте те здорожчання. Але як на мене важливіше: чому ціна не ринкова, чому держава дотує, чому не зробити тупо субсидію яка вже є, відповідь ми знаємо)
ЛАД написав:--------------------------------- whois2010 Успіх, Слуги Народу хочуть наблизити розмір оплати помічників депутатів до зарплатні війського на нулі. Цікавить в першу чергу твоя думка про це, бо діяльність цих ***... - результат твого вибору у 2019.
Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року ............
ЛАД задавав питання: гдє взять дєньгі для збільшення оплати військовослужбовцям? ЛАДе, дивися, 450 депутатів і у кожного готовий взвод бійців з вже потрібною зарплатнею. Буде кава в Ялті? -------------------------------- 1. Пока что это только Проект постанови. Посмотрим, пройдёт ли он. Учитывая, что
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття та застосовується з 1 липня 2024 року
, она должна была быть принята сегодня. Пока, вроде, не принята. ...........
один набросил на вентилятор, другие давай разбрасывать гуано по ветке... 127896грн/міс фонд оплаты ВСЕХ помощников депутата а не КАЖДОГО неужели такие проблемы с пониманием прочитанного на финансовом форуме???
1. Из текста Постанови не видно было, что это фонд оплаты "ВСЕХ помощников депутата а не КАЖДОГО". Если это на всех, то понятно качество законов и постановлений. За такие деньги нельзя содержать 31 не то что помощника, а даже 31 уборщицу. А помощников максимум 2-3. 2. Я написал: "Посмотрим, пройдёт ли он". Судя по тому, что сегодня уже документы по этой Постанове не открываются (ни сам текст, ни Порівняльна таблиця, ни Пояснювальна записка, ни Подання https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44508), видимо Постанова не прошла.
andrijk777 написав:Поки що не можна відкидати варіант б), все-таки 4 місяці достатньо для розкрутки. Зеленський ось за 4 місяці розкрутився аж до 73%.
"Украина не США".
P.s. Сибарит выше ответил подробно и очень хорошо. Спасибо.
Коментарі типу "я все знаю", "я все поясню" але "прогнозів не даю" мене не цікавлять. Людина або дає факти(логічні ланцюжки) або дає прогноз. А по прогнозу ми чітко визначимо хто аналітик а хто пасе вівці. "Украина не США". - це не факт, це так, на базарі з бабками поговорити.
vitaliiangel написав:если драйвер войны Китай (в чём я лично не сомневаюсь) то на увеличение поставок оружия Китай может начать поставки через сев.Корею или напрямую. Захотят ли союзники из-за Украины ссорится с Китаем?
До слова: Китай масово переозброює армію і в нього зараз мільйони гармат, танків та іншого брухту 80-х років списується.
sashaqbl написав:Слабо вірю. Це така відмазка, хвіст розпускає перед дівками, типу я хочу, але...
Ну не вірте, Ваша справа. Люди вже 2,5 роки не можуть поїхати на заробітки, гроші давно вже закінчились. З кількох десятків потенційних солдатів мінімум 2 пішли навіть за поточних умов.
"пішли навіть за поточних умов" по повестке или добровольно? Честно говоря, слабо верю, что разрешение на годовой контракт сильно улучшило бы ситуацию.