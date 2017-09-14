katso написав: А только мне одному вообще странно слышать что на электроэнергию поднимают цены? Так у нас война за существование нации или каждый сам за себя и где хочешь там деньги на электричество и бери (ну там прокачай Яву английский или что там последние 10 лет пели) чтоб акционеры известной энерго-компании получили свои проценты от инвестиций и не дай Бог не ушли в минус? У нас военные рельсы где людей мобилизируют "иначе нация погибнет" - или бизнес среда "умело крутись и тоже станешь акционером энергорынка"?
Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі. Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?
Питання до Вас - чому Влада будує дороги в с.Гімносранськ Мухосранскього р-ну у Донецькій області " умовно " ? Ще раз показує що ОП лише піZдить все що можуть ( бюджет,гранти,допомога ). Немає потреби ще раз повторювати що кошти ділять не справедливо.
Одна істеричка вкидає нахрюки постійно. Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
так это ты истеричка. я излагаю то, что лично у меня в моих документах. мне пофиг что вы тут лопочите про стоимость. у вас недвиги в польше тут ни у кого нет - теоретики с дивана. а ты цепляешься как собачонка с пеной у рта доказывая обратное
katso написав: А только мне одному вообще странно слышать что на электроэнергию поднимают цены? Так у нас война за существование нации или каждый сам за себя и где хочешь там деньги на электричество и бери (ну там прокачай Яву английский или что там последние 10 лет пели) чтоб акционеры известной энерго-компании получили свои проценты от инвестиций и не дай Бог не ушли в минус? У нас военные рельсы где людей мобилизируют "иначе нация погибнет" - или бизнес среда "умело крутись и тоже станешь акционером энергорынка"?
Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі. Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?
74 пункт меморандуму присвячений енергетичному сектору економіки. У ньому вказується, що енергетика дійсно сильно постраждала від російських ударів — втрачено теплову та гідрогенерацію. Орієнтовні збитки протягом весни 2024 року — 1 млрд доларів, вказали українські чиновники. https://tsn.ua/groshi/ukrayinciv-ochiku ... 11137.html
За останній тиждень партнери оголосили про підтримку української енергосистеми на більше 1 млрд доларів, — Прем’єр-міністр Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 18 червня 2024 року о 17:10 https://www.kmu.gov.ua/news/za-ostannii ... er-ministr Тобто гроші на відновлення енергетики начебто партнери надають? __________________________________
Правда, схоже, що це саме кредити, хоч і під мінімальний відсоток. Наприклад, ось стосовно 2023 року: *Міжнародні партнери та донори передали НЕК "Укренерго" понад 700 млн євро кредитів для відновлення енергосистеми, яка постраждала внаслідок російських ударів. * https://www.unian.ua/economics/energeti ... 04822.html
Про темпи та об'єми виробнцтва фронтових бомбардувальників Су-34/34М у РФ. Цього місяця ВКС отримали другу партію літаків (ймовірно, 2 борти) побудовних на Новосибірському авіазаводі ім. Чкалова. Всього було виготовлено: - 7 дослідних прототипів та 5 передсерійних бортів - 126 серійних по контрактах 2010-20 років - 20 у 2022 - 12 у 2023 - 4 у 2024. І того 160 серійних стройових бортів. Тут немає висновків, просто цифри. https://x.com/TarasChmut/status/1807061722412265940