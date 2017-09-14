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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8880888188828883>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:15

  Ukrainian написав:
  katso написав:
А только мне одному вообще странно слышать что на электроэнергию поднимают цены? Так у нас война за существование нации или каждый сам за себя и где хочешь там деньги на электричество и бери (ну там прокачай Яву английский или что там последние 10 лет пели) чтоб акционеры известной энерго-компании получили свои проценты от инвестиций и не дай Бог не ушли в минус? У нас военные рельсы где людей мобилизируют "иначе нация погибнет" - или бизнес среда "умело крутись и тоже станешь акционером энергорынка"?

Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі.
Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?

Питання до Вас - чому Влада будує дороги в с.Гімносранськ Мухосранскього р-ну у Донецькій області " умовно " ?
Ще раз показує що ОП лише піZдить все що можуть ( бюджет,гранти,допомога ). Немає потреби ще раз повторювати що кошти ділять не справедливо.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:18

BeneFuckTor


Всім так цікава та єлектрика)


Одна істеричка вкидає нахрюки постійно. Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 чер, 2024 08:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:26

sens

відповідальність за порушення прихід до ВР депутатами, також є питання щодо відпусток і місця.


Це переклад роботом якимсь? Чи що це за писанина?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:32

  Hotab написав:BeneFuckTor


Всім так цікава та єлектрика)


Одна істеричка вкидає нахрюки постійно. Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них

так это ты истеричка. я излагаю то, что лично у меня в моих документах. мне пофиг что вы тут лопочите про стоимость. у вас недвиги в польше тут ни у кого нет - теоретики с дивана. а ты цепляешься как собачонка с пеной у рта доказывая обратное
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:як так виходить що в україні все дорожче

Так це ж чергова брехня
  BeneFuckTor написав:Але як на мене важливіше: чому ціна не ринкова, чому держава дотує

Так в Польщі теж дотують, чи то до них питання? Так в поляків і питайте
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:45

  Ukrainian написав:
  katso написав:
А только мне одному вообще странно слышать что на электроэнергию поднимают цены? Так у нас война за существование нации или каждый сам за себя и где хочешь там деньги на электричество и бери (ну там прокачай Яву английский или что там последние 10 лет пели) чтоб акционеры известной энерго-компании получили свои проценты от инвестиций и не дай Бог не ушли в минус? У нас военные рельсы где людей мобилизируют "иначе нация погибнет" - или бизнес среда "умело крутись и тоже станешь акционером энергорынка"?

Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі.
Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?

74 пункт меморандуму присвячений енергетичному сектору економіки. У ньому вказується, що енергетика дійсно сильно постраждала від російських ударів — втрачено теплову та гідрогенерацію. Орієнтовні збитки протягом весни 2024 року — 1 млрд доларів, вказали українські чиновники.
https://tsn.ua/groshi/ukrayinciv-ochiku ... 11137.html

30 червня
Міжнародні партнери України вже надали 2,3 млрд доларів США на відновлення об'єктів енергетики та їхній захист.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... migal.html

За останній тиждень партнери оголосили про підтримку української енергосистеми на більше 1 млрд доларів, — Прем’єр-міністр
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 18 червня 2024 року о 17:10
https://www.kmu.gov.ua/news/za-ostannii ... er-ministr
Тобто гроші на відновлення енергетики начебто партнери надають?
__________________________________

Правда, схоже, що це саме кредити, хоч і під мінімальний відсоток.
Наприклад, ось стосовно 2023 року:
*Міжнародні партнери та донори передали НЕК "Укренерго" понад 700 млн євро кредитів для відновлення енергосистеми, яка постраждала внаслідок російських ударів. *
https://www.unian.ua/economics/energeti ... 04822.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:49

Про темпи та об'єми виробнцтва фронтових бомбардувальників Су-34/34М у РФ.
Цього місяця ВКС отримали другу партію літаків (ймовірно, 2 борти) побудовних на Новосибірському авіазаводі ім. Чкалова. Всього було виготовлено:
- 7 дослідних прототипів та 5 передсерійних бортів
- 126 серійних по контрактах 2010-20 років
- 20 у 2022
- 12 у 2023
- 4 у 2024.
І того 160 серійних стройових бортів.
Тут немає висновків, просто цифри.
https://x.com/TarasChmut/status/1807061722412265940
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:50

  Faceless написав:
  BeneFuckTor написав:як так виходить що в україні все дорожче

Так це ж чергова брехня
  BeneFuckTor написав:Але як на мене важливіше: чому ціна не ринкова, чому держава дотує

Так в Польщі теж дотують, чи то до них питання? Так в поляків і питайте

що вам все брехня?

я зараз купую в леруа матеріали для ремонту - дешевше багато чого.


МП75. у нас 359 грн мішок
польща 225 грн. 30%

https://epicentrk.ua/shop/shtukaturka-k ... 30-kh.html
https://www.leroymerlin.pl/produkty/bud ... 97036.html
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 30 чер, 2024 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:54

Бетон

що вам все брехня?


Брехня - нахрюки про е/е.
Якщо ти трохи приправиш правдою про мішки з будматеріалами, брехня про е/е все одно не стає правдою.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:01

  Hotab написав:Бетон

що вам все брехня?


Брехня - нахрюки про е/е.
Якщо ти трохи приправиш правдою про мішки з будматеріалами, брехня про е/е все одно не стає правдою.

вартість е.е. 3,96 грн квт у мене в квитанцїї.
покажи свою
Бетон
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