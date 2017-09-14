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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:04
Бетон
Що тобі ще показати? Тобі пояснили вже все по твоїй квитанції. Скільки ти будеш тормозити?
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Hotab
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:08
Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:12
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.
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Hotab
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:17
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.
на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:34
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.[/quote]
на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.[/quote]
Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
( никогда не ставил эти смайлики)
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