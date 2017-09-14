RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8880888188828883
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:04

Бетон
Що тобі ще показати? Тобі пояснили вже все по твоїй квитанції. Скільки ти будеш тормозити?
Hotab
 
Повідомлень: 12573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:08

  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:12

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.

Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.
Hotab
 
Повідомлень: 12573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:17

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.

Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.

на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:34

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.

Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.[/quote]
на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.[/quote]


Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .

Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ? :D :D :D
( никогда не ставил эти смайлики)
холява
2
 
Повідомлень: 4654
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 8880888188828883
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 55341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 214872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 688917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3295)
30.06.2024 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.