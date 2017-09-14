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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:04
Бетон
Що тобі ще показати? Тобі пояснили вже все по твоїй квитанції. Скільки ти будеш тормозити?
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Hotab
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:08
Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:12
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.
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Hotab
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:17
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.
на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:34
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.[/quote]
на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.[/quote]
Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
( никогда не ставил эти смайлики)
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холява
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:47
холява написав: vitaliiangel написав:
на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.
Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
( никогда не ставил эти смайлики)
Ілюзії та заблуждєнія.
Я написав декілька разів про п р а ц і в н и ком ЗСУ, мені у відповідь про особу на діючій військовій службі (тобто військовослужбовця -- якого при досягненні граничного віку, зрозуміло, що звільняють з вслужби).
Де я про всл писав? Ніхто мені не показує.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 30 чер, 2024 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:49
detroytred
Так и живем заблуждениях .
Хорошего дня .
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холява
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Додано: Нед 30 чер, 2024 09:55
холява написав:detroytred
Так и живем заблуждениях .
Хорошего дня .
Навзаєм.
Моє бачення --- ми ж у вільній країні живемо, кожен може мати своє бачення-думки будь-які (аби в межах законів) хоч абсолютно безпідставні, вигадані тощо; але претензії, звинувачення, вимоги повинні бути обов'язково одразу з чітким визначенням підстав.
Тобто: про себе -- да хоч що; про інших -- тільки аргументовано.
Стосовно ж посадових осіб я вже не знаю. Продовжувати жити в своїх ілюзіях про закони чи все ж таки прийняти дійсність від Подоляка --- кожен робить так, як йому здається нормальним.
Не як визначено законом, а як йому здається.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:01
Hotab написав:
Letusrock
від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.
Тепле і мʼяке. Так і сказав би що фантазуєш з цифрами зі стелі. Я б за такі нахрюки банив по статті «розповсюдження брехливої інформації».
Може Хотаб нарешті перестане паяснічати та клеїти дурня? Я цифри знаю, по кільканадцятьох реальних кейсів звичайних пересічних і не дуже, по розмовах з працюючими в ОВА, правоохоронцями, погранцями та бізнесу (тою часткою що мусить йти на контакт з ТЦК по питаннях бронювання та ін).
А цифри що платили зловлені при перетині (цифри озвучені публічно правоохоронцями/прикордонниками), це оріентир невірюючим які вимагають нотаріально підтверджені скріншоти
.
Тут на форумі є якийсь особливий контингент "я заперечую щоб заперечувати", можливо це вплив радіації від монітору або що
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:08
холява написав:
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
вы душевно больной человек, со склерозом
холява написав:
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )
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