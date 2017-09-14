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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88818882888388848885>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:04

Бетон
Що тобі ще показати? Тобі пояснили вже все по твоїй квитанції. Скільки ти будеш тормозити?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:08

  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:12

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.

Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:17

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.

Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.

на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:34

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Решті доводиться жувати це, щоб макнути його писком в них
умные люди забили запрос в гугл, посмотрели почём э.э. в Польше и уже забыли ктотамшо сказал, дураки 3й день разводят срач.

Помоги бетону найти Гугл. Чтоб тоже был умным.[/quote]
на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.[/quote]


Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .

Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ? :D :D :D
( никогда не ставил эти смайлики)
холява
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:47

  холява написав:
  vitaliiangel написав:на какой день ты поймёшь что это невозможно? каждый человек живёт в мире собственных иллюзий и заблуждений.



Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .

Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ? :D :D :D
( никогда не ставил эти смайлики)


Ілюзії та заблуждєнія.

Я написав декілька разів про п р а ц і в н и ком ЗСУ, мені у відповідь про особу на діючій військовій службі (тобто військовослужбовця -- якого при досягненні граничного віку, зрозуміло, що звільняють з вслужби).
Де я про всл писав? Ніхто мені не показує.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 30 чер, 2024 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:49

detroytred

Так и живем заблуждениях .
Хорошего дня .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 09:55

  холява написав:detroytred

Так и живем заблуждениях .
Хорошего дня .


Навзаєм.
Моє бачення --- ми ж у вільній країні живемо, кожен може мати своє бачення-думки будь-які (аби в межах законів) хоч абсолютно безпідставні, вигадані тощо; але претензії, звинувачення, вимоги повинні бути обов'язково одразу з чітким визначенням підстав.

Тобто: про себе -- да хоч що; про інших -- тільки аргументовано.

Стосовно ж посадових осіб я вже не знаю. Продовжувати жити в своїх ілюзіях про закони чи все ж таки прийняти дійсність від Подоляка --- кожен робить так, як йому здається нормальним.
Не як визначено законом, а як йому здається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Letusrock
від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.
Тепле і мʼяке. Так і сказав би що фантазуєш з цифрами зі стелі. Я б за такі нахрюки банив по статті «розповсюдження брехливої інформації».

Може Хотаб нарешті перестане паяснічати та клеїти дурня? Я цифри знаю, по кільканадцятьох реальних кейсів звичайних пересічних і не дуже, по розмовах з працюючими в ОВА, правоохоронцями, погранцями та бізнесу (тою часткою що мусить йти на контакт з ТЦК по питаннях бронювання та ін).
А цифри що платили зловлені при перетині (цифри озвучені публічно правоохоронцями/прикордонниками), це оріентир невірюючим які вимагають нотаріально підтверджені скріншоти.
Тут на форумі є якийсь особливий контингент "я заперечую щоб заперечувати", можливо це вплив радіації від монітору або що
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 10:08

  холява написав:Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
вы душевно больной человек, со склерозом
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )
vitaliiangel
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