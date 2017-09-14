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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:16
Faceless написав: BeneFuckTor написав:
як так виходить що в україні все дорожче
Так це ж чергова брехня
BeneFuckTor написав:
Але як на мене важливіше: чому ціна не ринкова, чому держава дотує
Так в Польщі теж дотують, чи то до них питання? Так в поляків і питайте
В такому тоні розмовляйте зі своєю дружиною.
Я вам написав конкретно. Купував людям 3 ноутбуки, мінімум на 5к дешевше(без таксфрі) і всі в нормальному магазині з гарантією. вбив перше що прийшло в голову медіексперт 155, розетка 1669. А чому люди їздять за покупками? Мабуть ми порізному купуємо просто.
У вас є відповідь конкретно на моє запитання? Без маніпуляцій та передьоргувань, знову таки це до дружини.
Якщо Ви володієте інформацією що польща дотує половину ціни, пишіть ціково почитати.
Ukrainian написав:
Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?
Що сталося з даним форумом, навіть я людина яка з єкономіки знає тільки єксель розумію що для побудови чогось має бути план-окупність-інвестиція. Хай роблять нормально проект беруть кредит і будують і це не проблема держави, якщо будує держава воно має бути у її власності, або я не правий?
Востаннє редагувалось BeneFuckTor
в Нед 30 чер, 2024 10:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:17
Letusrock
Тут на форумі є якийсь особливий контингент
Звичайно що є.
Називається «брехун закарпатський звичайний».
Проте географія ширша.
В Києві наприклад каже «якщо мішок гіпсу в Польщі на 30% дешевше, то і електроенергія у них дешевша»
А «закарпатський» каже «якщо за перетин кордону 12 куе, то в бусику беруть 2-5»
Ну така своя логіка з цифрами у брехунців.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:19
Ukrainian написав: katso написав:
А только мне одному вообще странно слышать что на электроэнергию поднимают цены? Так у нас война за существование нации или каждый сам за себя и где хочешь там деньги на электричество и бери (ну там прокачай Яву английский или что там последние 10 лет пели) чтоб акционеры известной энерго-компании получили свои проценты от инвестиций и не дай Бог не ушли в минус? У нас военные рельсы где людей мобилизируют "иначе нация погибнет" - или бизнес среда "умело крутись и тоже станешь акционером энергорынка"?
Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі.
Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?
То что Вы пишите это логика бизнес-среды в которой мы жили последние 30 лет, и с точки зрения которой все логично - производство товара упало, чтоб увеличить производство нужно нарастить мощности а затраты на это вложить в цену конечного продукта чтоб (продолжать рубить барышы) не остаться в минусе.
Но 24.02.22 бизнес-среда резко поменялась на военную, а принципы вижу поменялись только для пересичных, у которых можно забирать их тела без оглядки на их личные бизнес-планы. А вот для тех кто у кормушки бизнес среда осталась, а ведь это надо менять - или это как получится, что если генерацию разбомбят в ноль, пойдут блэкауты и население массово поедет из Украины - то постройку новой энергосистемы "с нуля" вобьют в тариф для оставшихся, типа как войны и нет?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:23
холява написав:detroytred
Так и живем заблуждениях .
Хорошего дня .
Заблуждение это считать справедливым распределение мужчин ( только мужчин) в возрасте 18-60 лет на тех кто обязан и тех у кого бронь и отсрочка. Если мы живём по закону - ВСЕ , мужчины и женщины (!) в указанном возрасте обязаны обновить данные,информацию про себя - исходя из потребностей, закрывать необходимые ВОС из ОБЩЕГО числа обновивших данные.
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sens
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:23
Hotab написав:sens
відповідальність за порушення прихід до ВР депутатами, також є питання щодо відпусток і місця.
Це переклад роботом якимсь? Чи що це за писанина?
Сегодня в тебе умер Сократ.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:25
Hotab написав:
А «закарпатський» каже «якщо за перетин кордону 12 куе, то в бусику беруть 2-5»
Ну така своя логіка з цифрами у брехунців.
в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати до ТЦК (при умові що на сьогодні план виконано), а 5 це оріентовно щоб вже оформленим з повісткою на відправку загубитись по дорозі на поїзд (і знову ж треба знати через кого і до кого підійти)
У вас зараз стадія заперечення, поговоримо на цю тему через півроку-рік.
По інших темах було аналогічно: "зрада, брехня" змінилось на "я не заперечую явище, я дискутую про цифри/масштаби"
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:48
Letusrock написав:
в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати
Десь місяць тому вже писав тут: інфо від таксиста, з яким їхав, -- тариф рівно 1к. у.о. за відпустити затриманого хоч з місця затримки, або доставленого, але ще не оформленого.
Про джерела інформації в таксистів -- не питав))
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detroytred
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:49
detroytred написав: Letusrock написав:
в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати
Десь місяць тому вже писав тут: інфо від таксиста, з яким їхав, -- тариф рівно 1к. у.о. за відпустити затриманого хоч з місця затримки, або доставленого, але ще не оформленого.
Про джерела інформації в таксистів -- не питав))
Першоджерело правду не скаже
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sens
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:52
Letusrock
У вас зараз стадія
У вас зараз стадія перенесення брехні з Закарпаття на всю державу.
Ви можете знати (а може і не знаєте, бо хтось такий як фантазер Беоон або абирвалг з купе потягу щось почув і вам розказав ) 1-2 випадки з конкретною бригадою бусифікаторів. І тепер кажете що це всеукраїнська практика. Це свідома брехня? Розгін фейків для підриву мобілізації?
Це як у вас масово стрибають з потягів і Камазів по дорозі в учєбку? ? Десь навіть більше, чим доїжджають? sens
Сегодня в тебе умер Сократ.
У вас прогресує хвороба.
Я вчора чистив особисті повідомлення, знайшов від вас повідомлення від 2015 року. Таке ж беззмістовне як і сьогоднішні ваші пости. Хоча ні, зараз гірші
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:57
Єтого нє можєт бьіть потому что такого нє можєт бьіть нікогда (с) (тм)
Війська Донського відставний урядник з дворян:
Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке!
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 30 чер, 2024 11:04, всього редагувалось 2 разів.
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