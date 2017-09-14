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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 10:59
Остановили за 200 метров от границы: на Закарпатье 17 мужчин пытались незаконно выехать в Венгрию
Как сообщили пограничники Западного регионального управления ГПСУ, в микроавтобусе, который они остановили, находились уроженцы Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
За "услуги" по пересечению границы они заплатили от $3 до $12 тысяч.
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GALeon
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Додано: Нед 30 чер, 2024 11:06
vitaliiangel написав: холява написав:
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
вы душевно больной человек, со склерозом
холява написав:
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )
У вас мания преследования .
Почему вы считаете что мое желание о вашем вскрытии, указывает на то что я патологоанатом ?
Это все равно что предполагать что вы мужчина .
Да , многое налаживает отпечаток на поведение , в том числе и профессия .
Но относительно вас ..... самая бесполезная , не только на форуме но и может в Стране .
Ладно , хотел написать многое но не буду проверять нервы модераторов .
От своего желания я не отказываюсь , каждый должен иметь мечту , но я не патологоанатом .
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холява
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Додано: Нед 30 чер, 2024 11:12
холява написав:
От своего желания я не отказываюсь , каждый должен иметь мечту , но я не патологоанатом .
мне всё равно кто вы, это ничего не меняет
холява написав:
Почему вы считаете что мое желание о вашем вскрытии, указывает на то что я патологоанатом ?
тут 2 варианта - здоровый патологоанатом (профессиональный интерес) либо нездоровый. Надо ли рассказывать, что в 21м веке желание сделать вскрытие другому человеку это девиация?
холява написав:
Ладно , хотел написать многое но не буду проверять нервы модераторов .
очень важная инфа сколько вы всего хотели написать. Ваши посты как и ранее глупы и бессодержательны. Школьники 14+ лет пишут намного содержательнее.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 30 чер, 2024 11:13
холява написав: vitaliiangel написав: холява написав:
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
вы душевно больной человек, со склерозом
холява написав:
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )
У вас мания преследования .
Почему вы считаете что мое желание о вашем вскрытии, указывает на то что я патологоанатом ?
Это все равно что предполагать что вы мужчина .
Да , многое налаживает отпечаток на поведение , в том числе и профессия .
Но относительно вас ..... самая бесполезная , не только на форуме но и может в Стране .
Ладно , хотел написать многое но не буду проверять нервы модераторов .
От своего желания я не отказываюсь , каждый должен иметь мечту , но я не патологоанатом .
тобто логіка не для вас
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flyman
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