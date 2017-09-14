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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8882888388848885
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Остановили за 200 метров от границы: на Закарпатье 17 мужчин пытались незаконно выехать в Венгрию

Как сообщили пограничники Западного регионального управления ГПСУ, в микроавтобусе, который они остановили, находились уроженцы Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

За "услуги" по пересечению границы они заплатили от $3 до $12 тысяч.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:06

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
вы душевно больной человек, со склерозом
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )


У вас мания преследования .
Почему вы считаете что мое желание о вашем вскрытии, указывает на то что я патологоанатом ?
Это все равно что предполагать что вы мужчина .
Да , многое налаживает отпечаток на поведение , в том числе и профессия .
Но относительно вас ..... самая бесполезная , не только на форуме но и может в Стране .

Ладно , хотел написать многое но не буду проверять нервы модераторов .

От своего желания я не отказываюсь , каждый должен иметь мечту , но я не патологоанатом .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:12

  холява написав:От своего желания я не отказываюсь , каждый должен иметь мечту , но я не патологоанатом .
мне всё равно кто вы, это ничего не меняет
  холява написав:Почему вы считаете что мое желание о вашем вскрытии, указывает на то что я патологоанатом ?
тут 2 варианта - здоровый патологоанатом (профессиональный интерес) либо нездоровый. Надо ли рассказывать, что в 21м веке желание сделать вскрытие другому человеку это девиация?
  холява написав:Ладно , хотел написать многое но не буду проверять нервы модераторов .
очень важная инфа сколько вы всего хотели написать. Ваши посты как и ранее глупы и бессодержательны. Школьники 14+ лет пишут намного содержательнее.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:13

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
вы душевно больной человек, со склерозом
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )


У вас мания преследования .
Почему вы считаете что мое желание о вашем вскрытии, указывает на то что я патологоанатом ?
Это все равно что предполагать что вы мужчина .
Да , многое налаживает отпечаток на поведение , в том числе и профессия .
Но относительно вас ..... самая бесполезная , не только на форуме но и может в Стране .

Ладно , хотел написать многое но не буду проверять нервы модераторов .

От своего желания я не отказываюсь , каждый должен иметь мечту , но я не патологоанатом .

тобто логіка не для вас
flyman
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  #<1 ... 8882888388848885
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