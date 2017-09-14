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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88838884888588868887>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:В такому тоні розмовляйте зі своєю дружиною.

Я вам написав конкретно. Купував людям 3 ноутбуки, мінімум на 5к дешевше(без таксфрі) і всі в нормальному магазині з гарантією. вбив перше що прийшло в голову медіексперт 155, розетка 1669. А чому люди їздять за покупками? Мабуть ми порізному купуємо просто.

У вас є відповідь конкретно на моє запитання? Без маніпуляцій та передьоргувань, знову таки це до дружини.
Якщо Ви володієте інформацією що польща дотує половину ціни, пишіть ціково почитати.

Оці дитячі замашки залиште для свого кола спілкування.
Ви конкретно написали:
  BeneFuckTor написав:як так виходить що в україні все дорожче

Це брехня, і залишається брехнею, незвачаючи на окремі приклади,Ю ще в Поотщі дешевше.
Щодо дотації е/е писали в цій темі раніше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви можете знати (а може і не знаєте, бо хтось такий як фантазер Беоон або абирвалг з купе потягу щось почув і вам розказав ) 1-2 випадки з конкретною бригадою бусифікаторів

Інтенсивність бусифікації в Києві та Ужгороді безсумнівно різна. Мене 2 рази хотіли бусифікувати, але бачили, що документи в порядку, відстрочка є, тому й відпускали. А колег регулярно бусифікують, хоча ще нікого не мобілізували. Можливо ми просто занадто спокійно ходимо і не стежимо за групами де зараз "бусик незламності"
Щодо можливості домовитись про відкуп, то було б дивно, якщо б в Україні її не було. Але все впирається в комунікаційні можливості.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:29

  flyman написав:Єтого нє можєт бьіть потому что такого нє можєт бьіть нікогда (с) (тм)

Війська Донського відставний урядник з дворян:

Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке!

Дуже актуально, якраз на злобу дня.

  Hotab написав:для підриву мобілізації?

що за маячня? як можна зривати мобілізацію на гілці яку читає аж десяток-півтори людей з яких більшість заброньованих, вже в ЗСУ, 59річних, дівчат та призовників канадщини? Це все рівно що зривати мобілізацію шепчучи дома на кухні)
Чи "(не)відсвічування Флаймана у тепліку" то є фундаментальна ціль та ключ до перемоги? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потрібні профі дати оцінку оцим узагальненням.
Якась пошесть. Оці фрази «все » (дешевше) , і приводять в приклад мішок гіпсу чи ноут.
«Всюди» , (пакують в бусик щоб збити гроші) коли знає якусь одну ситуацію , да ще і від когось на Закарпатті.
«Нікого не..» (призивають.. з пенсіонерів, наприклад) , коли знає одного чоловіка, з яким цього не сталось.
«Всі» (стрибають з потягів) , коли хтось десь виклад 1-2 відосики з таким
«Ніхто не буде..» (оновлювати свої дані) , коли 2 млн це зробило ще задовго до дедлайну, і чимало з них вже служить.
Що це таке??? Що це за хвороба масова?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:35

flyman

Существует большое количество оперативных вмешательств в человеческий организм , но это никак не указывает но то ,что это все делают патологоанатомы .

Как у вас с логикой ?

Р.С. Виталина -девиация -это отклонение от постоянной составляющей .
У меня нет отклонений по желанию относительно вас .

пля ...... вылезьте с подвалов , совсем стали глупые от страха .
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ .

Побежал собирать абрикос
холява
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:40

  холява написав:Р.С. Виталина -девиация -это отклонение от постоянной составляющей .
У меня нет отклонений по желанию относительно вас .
вдобавок к сказанному ранее ещё вы типичная сволочь и тряпка, которая всю жизнь делает людям гадости, потому что кто то когда то сделал гадость вам.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:49

  Hotab написав:Потрібні профі дати оцінку оцим узагальненням.
Якась пошесть. Оці фрази «все » (дешевше) , і приводять в приклад мішок гіпсу чи ноут.
«Всюди» , (пакують в бусик щоб збити гроші) коли знає якусь одну ситуацію , да ще і від когось на Закарпатті.
«Нікого не..» (призивають.. з пенсіонерів, наприклад) , коли знає одного чоловіка, з яким цього не сталось.
«Всі» (стрибають з потягів) , коли хтось десь виклад 1-2 відосики з таким
«Ніхто не буде..» (оновлювати свої дані) , коли 2 млн це зробило ще задовго до дедлайну, і чимало з них вже служить.
Що це таке??? Що це за хвороба масова?

хотаб, у вас свій манямірок відставної кози барабанщиків без востребуваного ВОСа та ласточки, тому все виглядає ОК, а в забитому галицькому селі виглядає реальне життя по іншому: пішов хлоп до склепу в центрі села за хлібом, а на другий день вже вивчає КМБ, але в оператора літаючих коврів цього не може бути, бо списаних операторів совіцких коврів у столиці не бусифікують,
як пише ваш колєга по цмудженню бюджетної сісі: в кожного свій світ, в високосортних один, в малосортних інший, і в нас диспут про ці світи, а не закидування високосортним лайном меншосортних
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:00

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Р.С. Виталина -девиация -это отклонение от постоянной составляющей .
У меня нет отклонений по желанию относительно вас .
вдобавок к сказанному ранее ещё вы типичная сволочь и тряпка, которая всю жизнь делает людям гадости, потому что кто то когда то сделал гадость вам.

Но его хотя бы не изнасиловала в казарме толпа "дедов"-старшекурсников на первом курсе училища как хартумского патриота(за гниль и смазливый фейс, бабы вон и в 42 промаксы пенсу дарить готовы, наверно чисто ВладСташевский-АндрюшаГубин) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:00

flyman

хотаб, у вас свій манямірок


Який манямірок у недоцмудившого університетську сісю напівнедонепридатного муха? Скільки разів його бусифікували? Скільки тисяч доларів віддав?
Як ніскільки? Невже нахрюк? Без броні, останнього сорту у всіх відношеннях, і ще ні разу не давав ніде гроші?? Дивина тай годі., :lol:


Но его хотя бы не изнасиловала


Фантомні попоболі з Дніпровського художнього ліцею занесли))


фейс, бабы вон и в 42 промаксы пенсу дарить готовы,


У твоей жены есть 15-й про Макс? А то мне пора обновить свой 13-й :lol:
Скинь ее фотку , мне надо понять, сколько внутренней памяти это должно быть . 😅
Я скоро в мюнхене буду..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 чер, 2024 12:39, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Ніхто не буде..» (оновлювати свої дані) , коли 2 млн це зробило ще задовго до дедлайну, і чимало з них вже служить.

2 млн з 10 млн? зробило це за 18 днів до дедлайну. А раптом виявиться що є 3 млн що з різних причин не підлягають мобілізації? тоді вже картина трохи інакше виглядає.
чимало з них вже служить - це скільки, 500чол чи 5000 ?
  Hotab написав:«Всюди» , (пакують в бусик щоб збити гроші)

правильно : пакуюсь в бусик щоб мобілізувати або збити гроші.
Так само було з вакцинацією - або терпиш незручності, або вакцинуєшся або платиш щоб при тобі лікар вилив вакцину в раковину і зробив запис
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