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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:06
холява написав:
Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом
?
( никогда не ставил эти смайлики)
А хто тут хвалився і погрожував форумчанам понюхати їх головки/мізки?
Чі розтин після смерті людини робить сімейний лікарь чі офтальмолог з стоматологом?
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Vadim_
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:09
Letusrock
>>>>2 млн з 10 млн? зробило це за 18 днів до дедлайну. А раптом виявиться що є 3 млн що з різних причин не підлягають мобілізації?
А якщо 17 липня буде 5 млн оновлено, то куди язик засунеш?
>>>> чимало з них вже служить - це скільки, 500чол чи 5000 ?
«Переповнені учєбки»
Але ж «ніхто не буде».. 😅
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Hotab
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:13
vitaliiangel написав:
вы душевно больной человек, со склерозом
холява написав:
Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
холява написав:
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )
+++ ще і дуже озлоблений на українців , мабуть через втрачений бізнес з кацапами
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Vadim_
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:17
Hotab написав:
«Переповнені учєбки»
це завдяки hard-бусифікації в містах (бо села вже майже вигребли), роль нового закону тут мінімальна
Хотвб все ще вважає 17тис ключом для массової мобілізації? Якось то знецінює вартість життя українця - "піду я в штурмовики бо на 17тис поштрафують"
Hotab написав:
А якщо 17 липня буде 5 млн оновлено, то куди язик засунеш?
мене на цьому форумі різні песікоти і хотаби навчили що тоді можна просто відморозитись))
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Letusrock
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:20
BeneFuckTor написав: Faceless написав: BeneFuckTor написав:
як так виходить що в україні все дорожче
Так це ж чергова брехня
BeneFuckTor написав:
Але як на мене важливіше: чому ціна не ринкова, чому держава дотує
Так в Польщі теж дотують, чи то до них питання? Так в поляків і питайте
В такому тоні розмовляйте зі своєю дружиною.
Я вам написав конкретно. Купував
людям 3 ноутбуки, мінімум на 5к дешевше(без таксфрі) і всі в нормальному магазині з гарантією. вбив перше що прийшло в голову медіексперт 155, розетка 1669. А чому люди їздять за покупками? Мабуть ми порізному купуємо просто.
Інфа для форумчан , не купуйте в Комфі нічого якщо вам потрібен ПДВ , їм блокують ПН , Комфі морозяться і з квітня не розблокували ПН.
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Vadim_
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:21
Letusrock
це завдяки hard-бусифікації в містах (бо села вже майже вигребли), роль нового закону тут мінімальна
Це закарпатські фантазії?))
Є фактор «бусик». Він є і був.
Є фактор «новий закон». Він зʼявився. Його не було.
І раптом наповнились учєбки.
В манямірку летусрока це все одно бусік.
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Hotab
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:22
Hotab написав:Letusrock
«Переповнені учєбки»
Але ж «ніхто не буде».. 😅
А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔
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_hunter
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:26
katso написав: Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій.
Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі.
Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?
Так зе пропагандонам потрібно було ще сильніше кричати з усіх прасок про те що ми молодці і експортуєио вже ЕЕ у Європу
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Vadim_
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:27
_hunter написав: Hotab написав:Letusrock
«Переповнені учєбки»
Але ж «ніхто не буде».. 😅
А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔
«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.
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Hotab
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:30
Неимоверная жара . Два ведра абрикос , и краю им нет .
Еще алыча и черная смородина , огурцы и кабачки .....
Остановился
,...... до Днепра 14 метров , но заглянул на форум ......
Совсем недавно я был заблокирован , когда без единого мата ответил быдлу .
Я НЕ ОСПАРИВАЮ МОДЕРАТОРА . Его мнение .
Но некоторые просто зашкаливают .
...... ну нет у вас шансов
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холява
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