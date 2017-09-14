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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8884888588868887>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:06

  холява написав:

Всем Доброе Утро .
Здоровья и хороших выходных .

Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ? :D :D :D
( никогда не ставил эти смайлики)

А хто тут хвалився і погрожував форумчанам понюхати їх головки/мізки?
Чі розтин після смерті людини робить сімейний лікарь чі офтальмолог з стоматологом?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:09

Letusrock

>>>>2 млн з 10 млн? зробило це за 18 днів до дедлайну. А раптом виявиться що є 3 млн що з різних причин не підлягають мобілізації?
А якщо 17 липня буде 5 млн оновлено, то куди язик засунеш?


>>>> чимало з них вже служить - це скільки, 500чол чи 5000 ?

«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:13

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Вот вы например , можете где нибудь показать мною написаное , что я патологоанатом ?
вы душевно больной человек, со склерозом
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково )

+++ ще і дуже озлоблений на українців , мабуть через втрачений бізнес з кацапами
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Переповнені учєбки»
це завдяки hard-бусифікації в містах (бо села вже майже вигребли), роль нового закону тут мінімальна
Хотвб все ще вважає 17тис ключом для массової мобілізації? Якось то знецінює вартість життя українця - "піду я в штурмовики бо на 17тис поштрафують"
  Hotab написав:А якщо 17 липня буде 5 млн оновлено, то куди язик засунеш?

мене на цьому форумі різні песікоти і хотаби навчили що тоді можна просто відморозитись))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:20

  BeneFuckTor написав:
  Faceless написав:
  BeneFuckTor написав:як так виходить що в україні все дорожче

Так це ж чергова брехня
  BeneFuckTor написав:Але як на мене важливіше: чому ціна не ринкова, чому держава дотує

Так в Польщі теж дотують, чи то до них питання? Так в поляків і питайте


В такому тоні розмовляйте зі своєю дружиною.

Я вам написав конкретно. Купував людям 3 ноутбуки, мінімум на 5к дешевше(без таксфрі) і всі в нормальному магазині з гарантією. вбив перше що прийшло в голову медіексперт 155, розетка 1669. А чому люди їздять за покупками? Мабуть ми порізному купуємо просто.


Інфа для форумчан , не купуйте в Комфі нічого якщо вам потрібен ПДВ , їм блокують ПН , Комфі морозяться і з квітня не розблокували ПН. :twisted:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:21

Letusrock


це завдяки hard-бусифікації в містах (бо села вже майже вигребли), роль нового закону тут мінімальна


Це закарпатські фантазії?))
Є фактор «бусик». Він є і був.
Є фактор «новий закон». Він зʼявився. Його не було.
І раптом наповнились учєбки.
В манямірку летусрока це все одно бусік. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:22

  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:26

  katso написав: Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі.
Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?


Так зе пропагандонам потрібно було ще сильніше кричати з усіх прасок про те що ми молодці і експортуєио вже ЕЕ у Європу :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:27

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Неимоверная жара . Два ведра абрикос , и краю им нет .
Еще алыча и черная смородина , огурцы и кабачки .....
Остановился
,...... до Днепра 14 метров , но заглянул на форум ......

Совсем недавно я был заблокирован , когда без единого мата ответил быдлу .
Я НЕ ОСПАРИВАЮ МОДЕРАТОРА . Его мнение .

Но некоторые просто зашкаливают .

...... ну нет у вас шансов
холява
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  #<1 ... 8884888588868887>
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