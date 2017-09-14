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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:33
_hunter написав: Hotab написав:Letusrock
«Переповнені учєбки»
Але ж «ніхто не буде».. 😅
А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔
Знакомый водитель с аскания пак, которго сняли в бус 2 месяца назад, уже на фронте был месяц назад и сказал, что 80% их роты разбито.
Поэтому подтверждаю, обучение сейчас на высоком уровне, особенно если вас поймают на Закарпатье. Через час вы пройдёте влк и через 2 дня будете в окопе.
За час из вас сделают Рембо
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:39
BeneFuckTor написав: Faceless написав:
електрика суттєво дешевше, ніж у Польщі
Всім так цікава та єлектрика) можливо краще про кросівки поговорити, як так виходить що в україні все
дорожче, хоча податочки іноді забувають платити)
...........
Вопросы у вам из-за слова "все"
.
Це перебільшення.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:39
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:Letusrock
«Переповнені учєбки»
Але ж «ніхто не буде».. 😅
А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔
«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.
первое - прямое следствие второго.
По непроверенным слухам - в этом году сильно упало качество (или мотивация) новобранцев: если раньше они умудрялись все необходимые навыки буквально за неделю освоить - сейчас приходится чуть ли не по 6-8-12 недель учить...
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:43
Бетон написав:
Знакомый водитель с аскания пак, которго сняли в бус 2 месяца назад, уже на фронте был месяц назад и сказал, что 80% их роты разбито.
Поэтому подтверждаю, обучение сейчас на высоком уровне, особенно если вас поймают на Закарпатье. Через час вы пройдёте влк и через 2 дня будете в окопе.
За час из вас сделают Рембо
Один мой знакомый , который налаживает " добра "в памперсы , от щелчка двери , рассказывал что вам глупо прятаться от ТЦК , .
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:44
_hunter написав: Hotab написав:Letusrock
«Переповнені учєбки»
Але ж «ніхто не буде».. 😅
А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔
Може бути фактор -- частина призваних відправлялась на навчання за кордон....
І могло стати -- зменшення кількості потреби для заповнення отих місць.
Тому збільшилася кількість тих, хто залишається для наших навчанняьних центрів. Переповнення...
Це як варіант.
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