RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8884888588868887
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:33

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

Знакомый водитель с аскания пак, которго сняли в бус 2 месяца назад, уже на фронте был месяц назад и сказал, что 80% их роты разбито.
Поэтому подтверждаю, обучение сейчас на высоком уровне, особенно если вас поймают на Закарпатье. Через час вы пройдёте влк и через 2 дня будете в окопе.
За час из вас сделают Рембо
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:39

  BeneFuckTor написав:
  Faceless написав:електрика суттєво дешевше, ніж у Польщі


Всім так цікава та єлектрика) можливо краще про кросівки поговорити, як так виходить що в україні все дорожче, хоча податочки іноді забувають платити)
...........

Вопросы у вам из-за слова "все".
Це перебільшення.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29325
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:39

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.

первое - прямое следствие второго.
По непроверенным слухам - в этом году сильно упало качество (или мотивация) новобранцев: если раньше они умудрялись все необходимые навыки буквально за неделю освоить - сейчас приходится чуть ли не по 6-8-12 недель учить...
_hunter
 
Повідомлень: 8006
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:43

  Бетон написав:
Знакомый водитель с аскания пак, которго сняли в бус 2 месяца назад, уже на фронте был месяц назад и сказал, что 80% их роты разбито.
Поэтому подтверждаю, обучение сейчас на высоком уровне, особенно если вас поймают на Закарпатье. Через час вы пройдёте влк и через 2 дня будете в окопе.
За час из вас сделают Рембо


Один мой знакомый , который налаживает " добра "в памперсы , от щелчка двери , рассказывал что вам глупо прятаться от ТЦК , .
холява
2
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:44

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

Може бути фактор -- частина призваних відправлялась на навчання за кордон....
І могло стати -- зменшення кількості потреби для заповнення отих місць.
Тому збільшилася кількість тих, хто залишається для наших навчанняьних центрів. Переповнення...

Це як варіант.
detroytred
 
Повідомлень: 29243
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8884888588868887
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 55442
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 214963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 689183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1764)
30.06.2024 12:44
Ринок ОВДП (6503)
30.06.2024 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.