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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 888388848885888688878888>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:09

Letusrock

>>>>2 млн з 10 млн? зробило це за 18 днів до дедлайну. А раптом виявиться що є 3 млн що з різних причин не підлягають мобілізації?
А якщо 17 липня буде 5 млн оновлено, то куди язик засунеш?


>>>> чимало з них вже служить - це скільки, 500чол чи 5000 ?

«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:26

  katso написав: Кацапи знищили велику частину ТЕС, ГЕС та підстанцій. Є опція їх не відновлювати бо немає коштів на це тоді зимою світла не буде ще довше або не буде взагалі.
Ти готовий безкоштовно відновлювати Дніпрогес ?


Так зе пропагандонам потрібно було ще сильніше кричати з усіх прасок про те що ми молодці і експортуєио вже ЕЕ у Європу :?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:27

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Нед 30 чер, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:33

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

Знакомый водитель с аскания пак, которго сняли в бус 2 месяца назад, уже на фронте был месяц назад и сказал, что 80% их роты разбито.
Поэтому подтверждаю, обучение сейчас на высоком уровне, особенно если вас поймают на Закарпатье. Через час вы пройдёте влк и через 2 дня будете в окопе.
За час из вас сделают Рембо
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  BeneFuckTor написав:
  Faceless написав:електрика суттєво дешевше, ніж у Польщі


Всім так цікава та єлектрика) можливо краще про кросівки поговорити, як так виходить що в україні все дорожче, хоча податочки іноді забувають платити)
...........

Вопросы у вам из-за слова "все".
Це перебільшення.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:39

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.

первое - прямое следствие второго.
По непроверенным слухам - в этом году сильно упало качество (или мотивация) новобранцев: если раньше они умудрялись все необходимые навыки буквально за неделю освоить - сейчас приходится чуть ли не по 6-8-12 недель учить...
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:43

ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Нед 30 чер, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:44

  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

Може бути фактор -- частина призваних відправлялась на навчання за кордон....
І могло стати -- зменшення кількості потреби для заповнення отих місць.
Тому збільшилася кількість тих, хто залишається для наших навчанняьних центрів. Переповнення...

Це як варіант.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:01

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Європейським Союзом та США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня.

Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щорічно.

К сожалению, не сказал, это кредиты или нет. Вероятно, всё же кредиты.
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