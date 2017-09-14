це завдяки hard-бусифікації в містах (бо села вже майже вигребли), роль нового закону тут мінімальна Хотвб все ще вважає 17тис ключом для массової мобілізації? Якось то знецінює вартість життя українця - "піду я в штурмовики бо на 17тис поштрафують"
Hotab написав:А якщо 17 липня буде 5 млн оновлено, то куди язик засунеш?
мене на цьому форумі різні песікоти і хотаби навчили що тоді можна просто відморозитись))
Ти майже 2 роки морозився зі своїми думками по ситуації ...
Міжнародний валютний фонд, як і раніше, вважає вкрай важливим завдання мобілізації Україною внутрішніх доходів та необхідним відповідний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування та, можливо, податкових ставок, детально питання будуть підніматися в ході наступного перегляду, заявив глава місії Міжнародного валютного фонду ( МВФ) в Україні Гевін Грей.
"Найближчим часом влада також розпочне роботу над бюджетом на 2025 рік, який вимагатиме добре структурованих заходів щодо мобілізації внутрішніх доходів, включаючи заходи податкової політики, кроки щодо зміцнення податкового адміністрування та рішучі дії щодо покращення дотримання податкового законодавства, у тому числі в таких галузях, як акцизи на тютюнові вироби", - сказав він на прес-конференції у п'ятницю. ........ "Потрібний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування, дотримання законодавства і, швидше за все, ставок податкової політики, але все це має бути дуже ретельно проаналізовано в рамках цілісної оцінки макроекономічної структури та потреб у 2025 році", - зазначив глава місії. ........ Що стосується фіскальної політики, то, за словами Грея, бюджет на 2024 рік залишається короткостроковим політичним якорем, хоча влада має бути готова до ризиків.
Щодо грошово-кредитної політики, глава місії зазначив, що Фонд, як і раніше, вважає за можливе подальше її ослаблення цього року після зниження облікової ставки на 2 процентні пункти - до 13% річних, враховуючи все ще високі реальні ставки та усталені очікування.
"Обмінний курс має продовжувати виконувати функцію амортизатора для підвищення стійкості та підтримки загальної макроекономічної стабільності", - додав глава місії.
Hotab написав:Це закарпатські фантазії?)) Є фактор «бусик». Він є і був. Є фактор «новий закон». Він зʼявився. Його не було.
Є ще фантазії Хотаба який думає що ухилянти які 2,5 роки ховались від ТЦК, насправді просто чекали відмашку у вигляді нового закону і дружно ломанулись поповнювати полігони. Літаючи серед африканських хмар можно просто відкинути українські реалії де зверху дають негласну вказівку місцевій владі+тцк+псам режиму підкрутити гайки і як наслідок переповнені учебки. P.S. "Подруги флер" із Закарпатської ОДА ствержджують що в квітні/травні 2024 керівництво відходило кілька днів від шоку як їм зверху озвучили цифру для мобілізації від області
Україні потрібна реструктуризація зовнішнього боргу, яка допоможе відновити прийнятний рівень заборгованості на умовах, що відповідають програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ), тому приватні кредитори також мають відіграти свою роль, заявив голова місії Фонду в Україні Гевін Грей.
"Ми очікуємо, що влада продовжить дотримуватися своєї стратегії щодо завершення реструктуризації боргу відповідно до умов програми в найближчі тижні", - сказав він на прес-конференції в п'ятницю ввечері після виділення Україні траншу $2,2 млрд, коментуючи недавній невдалий раунд переговорів України з власниками її єврооблігацій на $20 млрд.
Міжнародний валютний фонд, як і раніше, вважає вкрай важливим завдання мобілізації Україною внутрішніх доходів та необхідним відповідний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування та, можливо, податкових ставок, детально питання будуть підніматися в ході наступного перегляду, заявив глава місії Міжнародного валютного фонду ( МВФ) в Україні Гевін Грей.
"Найближчим часом влада також розпочне роботу над бюджетом на 2025 рік, який вимагатиме добре структурованих заходів щодо мобілізації внутрішніх доходів, включаючи заходи податкової політики, кроки щодо зміцнення податкового адміністрування та рішучі дії щодо покращення дотримання податкового законодавства, у тому числі в таких галузях, як акцизи на тютюнові вироби", - сказав він на прес-конференції у п'ятницю. ........ "Потрібний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування, дотримання законодавства і, швидше за все, ставок податкової політики, але все це має бути дуже ретельно проаналізовано в рамках цілісної оцінки макроекономічної структури та потреб у 2025 році", - зазначив глава місії. ........ Що стосується фіскальної політики, то, за словами Грея, бюджет на 2024 рік залишається короткостроковим політичним якорем, хоча влада має бути готова до ризиків.
Щодо грошово-кредитної політики, глава місії зазначив, що Фонд, як і раніше, вважає за можливе подальше її ослаблення цього року після зниження облікової ставки на 2 процентні пункти - до 13% річних, враховуючи все ще високі реальні ставки та усталені очікування.
"Обмінний курс має продовжувати виконувати функцію амортизатора для підвищення стійкості та підтримки загальної макроекономічної стабільності", - додав глава місії.