RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88848885888688878888>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:11

Чем боретесь с тлёй ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3211
З нами з: 23.05.14
Подякував: 604 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:19

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Letusrock


«Переповнені учєбки»

Але ж «ніхто не буде».. 😅

А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.

Судячи з відсутньості звуків стрілецької зброї з найближчої учебки вже мабуть з місяць, мабуть не навчають.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3211
З нами з: 23.05.14
Подякував: 604 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:24

  Letusrock написав:
  Hotab написав:«Переповнені учєбки»
це завдяки hard-бусифікації в містах (бо села вже майже вигребли), роль нового закону тут мінімальна
Хотвб все ще вважає 17тис ключом для массової мобілізації? Якось то знецінює вартість життя українця - "піду я в штурмовики бо на 17тис поштрафують"
  Hotab написав:А якщо 17 липня буде 5 млн оновлено, то куди язик засунеш?

мене на цьому форумі різні песікоти і хотаби навчили що тоді можна просто відморозитись))

Ти майже 2 роки морозився зі своїми думками по ситуації ...

і вирішів, що брехати краще

Так же і 17 липня зробишь )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9932
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:25

Міжнародний валютний фонд, як і раніше, вважає вкрай важливим завдання мобілізації Україною внутрішніх доходів та необхідним відповідний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування та, можливо, податкових ставок, детально питання будуть підніматися в ході наступного перегляду, заявив глава місії Міжнародного валютного фонду ( МВФ) в Україні Гевін Грей.

"Найближчим часом влада також розпочне роботу над бюджетом на 2025 рік, який вимагатиме добре структурованих заходів щодо мобілізації внутрішніх доходів, включаючи заходи податкової політики, кроки щодо зміцнення податкового адміністрування та рішучі дії щодо покращення дотримання податкового законодавства, у тому числі в таких галузях, як акцизи на тютюнові вироби", - сказав він на прес-конференції у п'ятницю.
........
"Потрібний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування, дотримання законодавства і, швидше за все, ставок податкової політики, але все це має бути дуже ретельно проаналізовано в рамках цілісної оцінки макроекономічної структури та потреб у 2025 році", - зазначив глава місії.
........
Що стосується фіскальної політики, то, за словами Грея, бюджет на 2024 рік залишається короткостроковим політичним якорем, хоча влада має бути готова до ризиків.

Щодо грошово-кредитної політики, глава місії зазначив, що Фонд, як і раніше, вважає за можливе подальше її ослаблення цього року після зниження облікової ставки на 2 процентні пункти - до 13% річних, враховуючи все ще високі реальні ставки та усталені очікування.

"Обмінний курс має продовжувати виконувати функцію амортизатора для підвищення стійкості та підтримки загальної макроекономічної стабільності", - додав глава місії.

https://bin.ua/news/economics/economic/315150-ukrayina-yak-i-ranishe-potrebuye-mobilizaciyi.html
Не совсем понял последнюю фразу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29328
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:26

ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Нед 30 чер, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:27

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:А не может ли тут дело быть в том, что впервые за Н лет, в учебках таки начали учить? 🤔

«Наповнені» і «вчать» це не одне і теж.
Але вони були не наповнені.

Судячи з відсутньості звуків стрілецької зброї з найближчої учебки вже мабуть з місяць, мабуть не навчають.

может у вас там снайперов или разведчиков готовить начали? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8006
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це закарпатські фантазії?))
Є фактор «бусик». Він є і був.
Є фактор «новий закон». Він зʼявився. Його не було.

Є ще фантазії Хотаба який думає що ухилянти які 2,5 роки ховались від ТЦК, насправді просто чекали відмашку у вигляді нового закону і дружно ломанулись поповнювати полігони.
Літаючи серед африканських хмар можно просто відкинути українські реалії де зверху дають негласну вказівку місцевій владі+тцк+псам режиму підкрутити гайки і як наслідок переповнені учебки.
P.S. "Подруги флер" із Закарпатської ОДА ствержджують що в квітні/травні 2024 керівництво відходило кілька днів від шоку як їм зверху озвучили цифру для мобілізації від області
Letusrock
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:28

Україні потрібна реструктуризація зовнішнього боргу, яка допоможе відновити прийнятний рівень заборгованості на умовах, що відповідають програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ), тому приватні кредитори також мають відіграти свою роль, заявив голова місії Фонду в Україні Гевін Грей.

"Ми очікуємо, що влада продовжить дотримуватися своєї стратегії щодо завершення реструктуризації боргу відповідно до умов програми в найближчі тижні", - сказав він на прес-конференції в п'ятницю ввечері після виділення Україні траншу $2,2 млрд, коментуючи недавній невдалий раунд переговорів України з власниками її єврооблігацій на $20 млрд.

https://bin.ua/news/economics/economic/315149-mvf-nagoloshuye-na-vazhlivosti-restrukturizaciyi.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29328
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:31

  ЛАД написав:
Міжнародний валютний фонд, як і раніше, вважає вкрай важливим завдання мобілізації Україною внутрішніх доходів та необхідним відповідний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування та, можливо, податкових ставок, детально питання будуть підніматися в ході наступного перегляду, заявив глава місії Міжнародного валютного фонду ( МВФ) в Україні Гевін Грей.

"Найближчим часом влада також розпочне роботу над бюджетом на 2025 рік, який вимагатиме добре структурованих заходів щодо мобілізації внутрішніх доходів, включаючи заходи податкової політики, кроки щодо зміцнення податкового адміністрування та рішучі дії щодо покращення дотримання податкового законодавства, у тому числі в таких галузях, як акцизи на тютюнові вироби", - сказав він на прес-конференції у п'ятницю.
........
"Потрібний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування, дотримання законодавства і, швидше за все, ставок податкової політики, але все це має бути дуже ретельно проаналізовано в рамках цілісної оцінки макроекономічної структури та потреб у 2025 році", - зазначив глава місії.
........
Що стосується фіскальної політики, то, за словами Грея, бюджет на 2024 рік залишається короткостроковим політичним якорем, хоча влада має бути готова до ризиків.

Щодо грошово-кредитної політики, глава місії зазначив, що Фонд, як і раніше, вважає за можливе подальше її ослаблення цього року після зниження облікової ставки на 2 процентні пункти - до 13% річних, враховуючи все ще високі реальні ставки та усталені очікування.

"Обмінний курс має продовжувати виконувати функцію амортизатора для підвищення стійкості та підтримки загальної макроекономічної стабільності", - додав глава місії.

https://bin.ua/news/economics/economic/315150-ukrayina-yak-i-ranishe-potrebuye-mobilizaciyi.html
Не совсем понял последнюю фразу.

живильний девал + підняття податків + ріст цін на е.е., газ, воду, та інші комунальні послуги
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 чер, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35528
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:31

  холява написав:
  Vadim_ написав:
Чем боретесь с тлёй ?


Тли нет .
А вот мучнистая роса на крыжовник ..... так что выкорчую

Заздрю мовчки.
п.с. дивно що її нема на огірках якщо є на крижовніку.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3211
З нами з: 23.05.14
Подякував: 604 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 88848885888688878888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Дюрі-бачі і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 55507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 689311
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.