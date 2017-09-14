Hotab написав:Це закарпатські фантазії?)) Є фактор «бусик». Він є і був. Є фактор «новий закон». Він зʼявився. Його не було.
Є ще фантазії Хотаба який думає що ухилянти які 2,5 роки ховались від ТЦК, насправді просто чекали відмашку у вигляді нового закону і дружно ломанулись поповнювати полігони. Літаючи серед африканських хмар можно просто відкинути українські реалії де зверху дають негласну вказівку місцевій владі+тцк+псам режиму підкрутити гайки і як наслідок переповнені учебки. P.S. "Подруги флер" із Закарпатської ОДА ствержджують що в квітні/травні 2024 керівництво відходило кілька днів від шоку як їм зверху озвучили цифру для мобілізації від області
Требовали столько "добровольцев" что встречное предложение было расширить возрастной ценз штурмовиков до 15-70 и впереди непобедимой армады погнать с вилами и лопатой Корявченкова со Стефанчуком?
Є ще фантазії Хотаба який думає що ухилянти які 2,5 роки ховались від ТЦК, насправді просто чекали відмашку у вигляді нового закону і дружно ломанулись поповнювати полігони.
Просто Летусроки ділять світ на «добровольці» і «махрові відмовники». У нього перші закінчились, а других не змусити нічим. Але Летксроки роблять вигляд вигляд, що їм не казали, що є чималий прошарок «я не доброволець, але змусять - піду». І для них ввійти в контри з законом - це гірше ніж «хай як буде, врешті решт не всі 10 млн будуть призвані, і не всі з призваних будуть в штурмовиках». І тому вони такі свої дані подають. І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу. А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки. Проте це добре що є Летусроки, ми маємо дивитись це кіно «глибоке проникнення в Закарпаття». І стогін про несправедливу державу))
Усі мають закупити енергообладнання на $3-4 тисячі, - Павлюк
"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".
За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії. ㅤ
Бетон написав: "Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".
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Рівень цинізму безмежний. Це навіть перебиває пропозицію продати собаку, щоб оплатити газ. Перефразуючі, українці своїми "недоплатами" обкрадали енергогенеруючі компанії і тепер мають компенсувати. Ціла країна злодіїв. Цікаво, в якій політичній партії цей розумаха
Hotab написав: І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу. А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.
Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити? Плюс жорсткі ухилянти розуміють, що будуть гайки закручувати і надалі, щоб їх заставити вийти на білий світ, тому багато хто зачухали репу. Стосовно тих, хто буде "оновлювати" дані, є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше, а 17 000 вже прилетіло, образливо і болюче зайти в правильні двері тільки не вчасно. В резерві чітко пишеться "коли дані оновлені". Тому вже в неділю 14-го очікую стрибок по кількості реєстрацій в резерві+. Відповідно у держави буде широкій вибір кого брати після 17-го числа, в цьому я впевнений на 100%, відверто я здивований, бо багато упоротих вже задумалися про "треба йти", бути пещерною людиною після 16.07 навіть ухилянтам ортодоксам не в кайф)))
Hotab написав: І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу. А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.
Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити? Плюс жорсткі ухилянти розуміють, що будуть гайки закручувати і надалі, щоб їх заставити вийти на білий світ, тому багато хто зачухали репу. Стосовно тих, хто буде "оновлювати" дані, є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше, а 17 000 вже прилетіло, образливо і болюче зайти в правильні двері тільки не вчасно. В резерві чітко пишеться "коли дані оновлені". Тому вже в неділю 14-го очікую стрибок по кількості реєстрацій в резерві+. Відповідно у держави буде широкій вибір кого брати після 17-го числа, в цьому я впевнений на 100%, відверто я здивований, бо багато упоротих вже задумалися про "треба йти", бути пещерною людиною після 16.07 навіть ухилянтам ортодоксам не в кайф)))
Свежо питание, да серится с трудом
У кого есть данные в "интернетах" обновляться не нуно, вроді як
Бетон написав: "Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".
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Рівень цинізму безмежний. Це навіть перебиває пропозицію продати собаку, щоб оплатити газ. Перефразуючі, українці своїми "недоплатами" обкрадали енергогенеруючі компанії і тепер мають компенсувати. Ціла країна злодіїв. Цікаво, в якій політичній партії цей розумаха
Та ладно. 🤯 У Чернівецькій області на кордоні з Румунією застрелили чоловіка «ухилянта» – ЗМІ
Двоє чоловіків (33 роки та 25) приблизно о 22:00 спробували нелегально перетнути кордон. Працівники ДПСУ відкрили вогонь, одного було поранено, а інший від кулі в голову загинув.
Відомо, що цією справою зараз займається ДБР та відкрита стаття «умисне вбивство». ㅤ
За админ штраф убивают все чаще, то электрика це таке