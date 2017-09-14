Hotab написав:

І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу.А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?Плюс жорсткі ухилянти розуміють, що будуть гайки закручувати і надалі, щоб їх заставити вийти на білий світ, тому багато хто зачухали репу.Стосовно тих, хто буде "оновлювати" дані, є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше, а 17 000 вже прилетіло, образливо і болюче зайти в правильні двері тільки не вчасно. В резерві чітко пишеться "коли дані оновлені". Тому вже в неділю 14-го очікую стрибок по кількості реєстрацій в резерві+.Відповідно у держави буде широкій вибір кого брати після 17-го числа, в цьому я впевнений на 100%, відверто я здивований, бо багато упоротих вже задумалися про "треба йти", бути пещерною людиною після 16.07 навіть ухилянтам ортодоксам не в кайф)))