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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8885888688878888
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:03

  Бетон написав:
  somilitark написав:
  Hotab написав:
І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу.
А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.

Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".
Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Плюс жорсткі ухилянти розуміють, що будуть гайки закручувати і надалі, щоб їх заставити вийти на білий світ, тому багато хто зачухали репу.
Стосовно тих, хто буде "оновлювати" дані, є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше, а 17 000 вже прилетіло, образливо і болюче зайти в правильні двері тільки не вчасно. В резерві чітко пишеться "коли дані оновлені". Тому вже в неділю 14-го очікую стрибок по кількості реєстрацій в резерві+.
Відповідно у держави буде широкій вибір кого брати після 17-го числа, в цьому я впевнений на 100%, відверто я здивований, бо багато упоротих вже задумалися про "треба йти", бути пещерною людиною після 16.07 навіть ухилянтам ортодоксам не в кайф)))

Свежо питание, да серится с трудом

У кого есть данные в "интернетах" обновляться не нуно, вроді як

ви тільки письменник?
а почитати закон і вмикнути мінімальну логіку ніт?
щоб не вродєкати?
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:04

  whois2010 написав:
  Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".

Рівень цинізму безмежний. Це навіть перебиває пропозицію продати собаку, щоб оплатити газ.
Перефразуючі, українці своїми "недоплатами" обкрадали енергогенеруючі компанії і тепер мають компенсувати. Ціла країна злодіїв. Цікаво, в якій політичній партії цей розумаха


по аналогії мінздоровя може заявити "кожен пенс собі має побудувати реанімаційну палату вдома за свій рахунок, бо ви ж гади недоплачували ці всі роки"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:05

  Бетон написав:Усі мають закупити енергообладнання на $3-4 тисячі, - Павлюк

"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".

За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.

Дивно , а нахіба тоді рижий придбав електростанції з мережами якщо це збиток приносило десятиліттями?

Дамбасс кормит Украину?(с)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:06

  Hotab написав:Потрібні профі дати оцінку оцим узагальненням.
Якась пошесть. Оці фрази «все » (дешевше) , і приводять в приклад мішок гіпсу чи ноут.
«Всюди» , (пакують в бусик щоб збити гроші) коли знає якусь одну ситуацію , да ще і від когось на Закарпатті.
«Нікого не..» (призивають.. з пенсіонерів, наприклад) , коли знає одного чоловіка, з яким цього не сталось.
«Всі» (стрибають з потягів) , коли хтось десь виклад 1-2 відосики з таким
«Ніхто не буде..» (оновлювати свої дані) , коли 2 млн це зробило ще задовго до дедлайну, і чимало з них вже служить.
Що це таке??? Що це за хвороба масова?

Зловживання квантором загальності :)
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:стогін про несправедливу державу

не стогін а тільки суха констатація фактів
  Hotab написав:А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.
А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку
  somilitark написав:є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше
ну-ну, держі карман шірє
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Мене 2 рази хотіли бусифікувати, але бачили, що документи в порядку, відстрочка є, тому й відпускали. А колег регулярно бусифікують, хоча ще нікого не мобілізували.
Якщо ти в законі, то тебе й не чипають.
Якщо ти забив гвинт на ТЦК, ну рано чи пізно ти потрапиш на бусифікаторів.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:10

  somilitark написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:
І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу.
А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.

Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".
Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Плюс жорсткі ухилянти розуміють, що будуть гайки закручувати і надалі, щоб їх заставити вийти на білий світ, тому багато хто зачухали репу.
Стосовно тих, хто буде "оновлювати" дані, є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше, а 17 000 вже прилетіло, образливо і болюче зайти в правильні двері тільки не вчасно. В резерві чітко пишеться "коли дані оновлені". Тому вже в неділю 14-го очікую стрибок по кількості реєстрацій в резерві+.
Відповідно у держави буде широкій вибір кого брати після 17-го числа, в цьому я впевнений на 100%, відверто я здивований, бо багато упоротих вже задумалися про "треба йти", бути пещерною людиною після 16.07 навіть ухилянтам ортодоксам не в кайф)))

Свежо питание, да серится с трудом

У кого есть данные в "интернетах" обновляться не нуно, вроді як

ви тільки письменник?
а почитати закон і вмикнути мінімальну логіку ніт?
щоб не вродєкати?

Треба носом тыкать кожен раз?

Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3696-IX#Text
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:15

  Letusrock написав:
  Hotab написав:стогін про несправедливу державу

не стогін а тільки суха констатація фактів
  Hotab написав:А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.
А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку

Ну так, які будуть результати виборів ще невідомо, а ти вже пишешь, що Трамп обов"язково переможе і війну закінчить

На суху констатацію фактів це геть не схоже. Це раз

З чого ти взяв, що оновлення даних - це обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без винятку? Це два

Якщо у тебе є зайві 51 тисяча гривень, задонать на ЗСУ. Це три )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".
Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?

Серед знайомих як мінімум 4 кластери є:
1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть.
2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді.
3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка...
4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь.
Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"
Дюрі-бачі
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