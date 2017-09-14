Hotab написав: І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу. А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.
Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити? Плюс жорсткі ухилянти розуміють, що будуть гайки закручувати і надалі, щоб їх заставити вийти на білий світ, тому багато хто зачухали репу. Стосовно тих, хто буде "оновлювати" дані, є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше, а 17 000 вже прилетіло, образливо і болюче зайти в правильні двері тільки не вчасно. В резерві чітко пишеться "коли дані оновлені". Тому вже в неділю 14-го очікую стрибок по кількості реєстрацій в резерві+. Відповідно у держави буде широкій вибір кого брати після 17-го числа, в цьому я впевнений на 100%, відверто я здивований, бо багато упоротих вже задумалися про "треба йти", бути пещерною людиною після 16.07 навіть ухилянтам ортодоксам не в кайф)))
Свежо питание, да серится с трудом
У кого есть данные в "интернетах" обновляться не нуно, вроді як
ви тільки письменник? а почитати закон і вмикнути мінімальну логіку ніт? щоб не вродєкати?
Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України". ㅤ
Рівень цинізму безмежний. Це навіть перебиває пропозицію продати собаку, щоб оплатити газ. Перефразуючі, українці своїми "недоплатами" обкрадали енергогенеруючі компанії і тепер мають компенсувати. Ціла країна злодіїв. Цікаво, в якій політичній партії цей розумаха
по аналогії мінздоровя може заявити "кожен пенс собі має побудувати реанімаційну палату вдома за свій рахунок, бо ви ж гади недоплачували ці всі роки"
Бетон написав:Усі мають закупити енергообладнання на $3-4 тисячі, - Павлюк
"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".
За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії. ㅤ
Дивно , а нахіба тоді рижий придбав електростанції з мережами якщо це збиток приносило десятиліттями?
Hotab написав:Потрібні профі дати оцінку оцим узагальненням. Якась пошесть. Оці фрази «все » (дешевше) , і приводять в приклад мішок гіпсу чи ноут. «Всюди» , (пакують в бусик щоб збити гроші) коли знає якусь одну ситуацію , да ще і від когось на Закарпатті. «Нікого не..» (призивають.. з пенсіонерів, наприклад) , коли знає одного чоловіка, з яким цього не сталось. «Всі» (стрибають з потягів) , коли хтось десь виклад 1-2 відосики з таким «Ніхто не буде..» (оновлювати свої дані) , коли 2 млн це зробило ще задовго до дедлайну, і чимало з них вже служить. Що це таке??? Що це за хвороба масова?
Hotab написав: І ще чимало подасть в останній день, зменшуючи свій шанс на швидку службу. А ще розуміють, що 17 легко перетворюється в 34 тис, а ця сума в ще гірші наслідки.
Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити? Плюс жорсткі ухилянти розуміють, що будуть гайки закручувати і надалі, щоб їх заставити вийти на білий світ, тому багато хто зачухали репу. Стосовно тих, хто буде "оновлювати" дані, є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше, а 17 000 вже прилетіло, образливо і болюче зайти в правильні двері тільки не вчасно. В резерві чітко пишеться "коли дані оновлені". Тому вже в неділю 14-го очікую стрибок по кількості реєстрацій в резерві+. Відповідно у держави буде широкій вибір кого брати після 17-го числа, в цьому я впевнений на 100%, відверто я здивований, бо багато упоротих вже задумалися про "треба йти", бути пещерною людиною після 16.07 навіть ухилянтам ортодоксам не в кайф)))
Свежо питание, да серится с трудом
У кого есть данные в "интернетах" обновляться не нуно, вроді як
ви тільки письменник? а почитати закон і вмикнути мінімальну логіку ніт? щоб не вродєкати?
Треба носом тыкать кожен раз?
Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3696-IX#Text
somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Серед знайомих як мінімум 4 кластери є: 1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть. 2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді. 3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка... 4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь. Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"
somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Серед знайомих як мінімум 4 кластери є: 1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть.
Це все чудово. Але за що жити ? Я не тролю, мені цікаво. Проїдати зароблене ? Сидіти у мами на шиї ?
Дюрі-бачі написав:2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді.
Ууууу ... Як все запущено ...
Дюрі-бачі написав:3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" ...
Навіть комментувати не хочу ...
Дюрі-бачі написав:4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь.
Це ти про себе ? )
Дюрі-бачі написав:Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"
От звідки це в голові сидить, якщо оновив, то обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без виключеннь ?