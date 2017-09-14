somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Серед знайомих як мінімум 4 кластери є: 1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть. 2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді. 3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка... 4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь. Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"
Бетон написав: Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3696-IX#Text
а може будете ввічливішими, бо хто його знає хто там за монітором, тикати треба дружині, якщо є можливості... По суті, є закон України номер 10449, останній і найкошерніший, може так буде зрозуміло, який чітко говорить, що ВСІМ треба оновити дані. Хто не вміє читати і хоче походити по судам, оскаржуючи накладання і стягнення штрафа за не оновлення, а потім все одно заплатити 17 000, той відбитий клієнт дуже мутних телеграм каналів, вуха яких торчать з боліт, які всім переляканим співають про конституцію і права, забуваючи про обов'язки і покарання за свідоме ухилення від мобілізації.
somilitark написав:є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше
ну-ну, держі карман шірє
Пан Лєтусрок екстраполює свою особистість на УСІХ військовозобов'язаних Неньки, це зовсім не так, буде велике розчарування у вас 17-го числа, реально будете здивовані, що є ще чоловіки, які готові, треба тільки підштовхнути, зараз багато хто зрозумів, що останній дзвоник продзвенів, треба йти...
Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".
somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Серед знайомих як мінімум 4 кластери є: 1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть. 2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді. 3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка... 4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь. Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"
somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Серед знайомих як мінімум 4 кластери є: 1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть. 2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді. 3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка... 4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь. Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"
У мене коло знайомих не такі, не готові вирізати себе з нормального життя не зрозуміло на скільки, бо війна затягується, держава йде по ізраїльскому шляху, хто ухилянт, той буде поступово загнаний в жорсткі рамки. І майна виходить у них немає, все влазить в вузлик зроблений з маминої хустки. А що оскаржувати? Положення закону? Точно клієнти мутних телеграм каналів Всіх не оштрафують? Це взагалі поведінка дитини, яка ніколи не стикалась з сьогоднішнім держапаратом))) Цікаве у вас коло знайомих, можна сказати якійсь маргінали, які вірять в заговори масонів, щєдро отриманих "знань" з сегмента рашаказок(((
Shaman написав:здивуєшся, але гадаю це найбільша категорія
Статистично поки ні: офіційно писали, що таких десь 12%, а 75% ще не оновили дані. Хоча до завершення, їх і побільшає. Для мене, як і для знайомих, така дія дуже нелогічна, тому не знаю нікого хто б оновив чи збирався оновити без плану Б.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 чер, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.