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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 888788888889889088918892>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:28

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".
Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?

Серед знайомих як мінімум 4 кластери є:
1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть.
2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді.
3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка...
4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь.
Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"

Ви 1,2,3,4?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Це все чудово. Але за що жити ?
Я не тролю, мені цікаво.
Проїдати зароблене ? Сидіти у мами на шиї ?

Хто як, переважно якийсь Payoneer з переказом грошей на картку мами. Або чорна робота за готівку...
Хоча є й такі, переважно заробітчани, що на старих запасах доживають...
  sens написав:Ви 1,2,3,4?
Я, як і переважна більшість, звісно 4.

  pesikot написав:От звідки це в голові сидить, якщо оновив, то обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без виключеннь ?

Ну чому всіх, досвід Закарпатського ТЦК весною 2023 показував, що при оновленні даних мобілізували всього 80+/-10% від тих, хто не мав відстрочки, інші якось проскочили...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 чер, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:35

  Бетон написав:
Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3696-IX#Text

а може будете ввічливішими, бо хто його знає хто там за монітором, тикати треба дружині, якщо є можливості...
По суті, є закон України номер 10449, останній і найкошерніший, може так буде зрозуміло, який чітко говорить, що ВСІМ треба оновити дані.
Хто не вміє читати і хоче походити по судам, оскаржуючи накладання і стягнення штрафа за не оновлення, а потім все одно заплатити 17 000, той відбитий клієнт дуже мутних телеграм каналів, вуха яких торчать з боліт, які всім переляканим співають про конституцію і права, забуваючи про обов'язки і покарання за свідоме ухилення від мобілізації.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:40

  Letusrock написав:
  somilitark написав:є така думка, що треба це робити навіть 14-го числа, щоб не лягла система 15-16-го від великої кількості бажаючих, а то оновишся на один день пізніше
ну-ну, держі карман шірє

Пан Лєтусрок екстраполює свою особистість на УСІХ військовозобов'язаних Неньки, це зовсім не так, буде велике розчарування у вас 17-го числа, реально будете здивовані, що є ще чоловіки, які готові, треба тільки підштовхнути, зараз багато хто зрозумів, що останній дзвоник продзвенів, треба йти...
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".

Ссылку можно?
У меня гугл не находит.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:44

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".
Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?

Серед знайомих як мінімум 4 кластери є:
1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть.
2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді.
3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка...
4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь.
Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"

здивуєшся, але гадаю це найбільша категорія 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:46

somilitark


По суті, є закон України номер 10449,


Цікаво як недоперекручений фарш, який думає що він не повинен бути на обліку, буде в суді доводити, що ТЦК мало можливість в реєстрах знайти його і без нього. )))


Пан Лєтусрок екстраполює свою особистість

Там взагалі якась «девіація» (слово дня)
«Всі стрибають з потягів», а питаю «ти особисто будеш стрибати?» - мороз. Невже не всі?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 чер, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:50

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:От звідки це в голові сидить, якщо оновив, то обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без виключеннь ?

Ну чому всіх, досвід Закарпатського ТЦК весною 2023 показував, що при оновленні даних мобілізували всього 80+/-10% від тих, хто не мав відстрочки, інші якось проскочили...

Щось я не пригадую весною 2023 массове оновлення данних

І скільки таких було весною 2023 у Закарпатському ТЦК ?
Якщо ти назвав відсотки, то є і кількість.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:50

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".
Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?

Серед знайомих як мінімум 4 кластери є:
1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть.
2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді.
3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка...
4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь.
Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"

У мене коло знайомих не такі, не готові вирізати себе з нормального життя не зрозуміло на скільки, бо війна затягується, держава йде по ізраїльскому шляху, хто ухилянт, той буде поступово загнаний в жорсткі рамки.
І майна виходить у них немає, все влазить в вузлик зроблений з маминої хустки.
А що оскаржувати? Положення закону? Точно клієнти мутних телеграм каналів :lol:
Всіх не оштрафують? Це взагалі поведінка дитини, яка ніколи не стикалась з сьогоднішнім держапаратом)))
Цікаве у вас коло знайомих, можна сказати якійсь маргінали, які вірять в заговори масонів, щєдро отриманих "знань" з сегмента рашаказок(((
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:здивуєшся, але гадаю це найбільша категорія

Статистично поки ні: офіційно писали, що таких десь 12%, а 75% ще не оновили дані. Хоча до завершення, їх і побільшає.
Для мене, як і для знайомих, така дія дуже нелогічна, тому не знаю нікого хто б оновив чи збирався оновити без плану Б.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 чер, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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