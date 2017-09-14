Додано: Нед 30 чер, 2024 15:15

Дюрі-бачі написав:

somilitark написав: 00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК? 00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК?

Хіба? Знову ж таки я не юрист, але наче там треба спочатку, щоб ТЦК склали якісь документи, надіслали вимогу, зачекали 10 днів її не виконання і вже потім накладали штраф... Хіба? Знову ж таки я не юрист, але наче там треба спочатку, щоб ТЦК склали якісь документи, надіслали вимогу, зачекали 10 днів її не виконання і вже потім накладали штраф...

Саме порушення відбудеться в 00.01 17-го числа, а коли вже складуть протокол і яким чином особа дізнається про це, то може зайняти трохи часу, але дикість стверджувати що щось можна доказати нагло наплювавши на вимоги закону про якій не казав тільки Трамп, може розсмішать суддю і заявлять, що ніде не було чути про закон 10449Але якщо не оновитись в резерві, або в ЦНАПі, або в ТЦК всім прилетить, спочатку стоїть кінь, він тягне телегу, а не навпаки.Це все одно що проїхав під камерою на дорозі і скоїв порушення, так ось персонаж буде сподіватись, що хтось буде його слухати "про не знав правила", скоріш за все відберуть ще й права, якщо таку пургу нести, питання будуть наступні: в кого ти купив посвідчення водія?)))