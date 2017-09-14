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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88888889889088918892>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:pesikot написав:
От звідки це в голові сидить, якщо оновив, то обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без виключеннь ?
Ну чому всіх, досвід Закарпатського ТЦК весною 2023 показував, що при оновленні даних мобілізували всього 80+/-10% від тих, хто не мав відстрочки, інші якось проскочили...

І якщо дійсно багато людей ломануться в Резерв, то чим пізніше оновинити ці самі дані, тим менший буде цей відсоток

  pesikot написав:З чого ти взяв, що оновлення даних - це обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без винятку?

закінчуй з цим заїжженим телемарафонським наративом "візит до ТЦК - це не відправка на фронт" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:А що оскаржувати? Положення закону? Точно клієнти мутних телеграм каналів

Я не юрист, тому всі їх розповіді, про те, що ТЦК якось не так листа відправлять і на основі цього вони оскаржать, здаються малоймовірними і підозррюю, що адвокат буде коштувати більше, ніж 17 тис...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:00

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:А що оскаржувати? Положення закону? Точно клієнти мутних телеграм каналів

Я не юрист, тому всі їх розповіді, про те, що ТЦК якось не так листа відправлять і на основі цього вони оскаржать здаються малоймовірними...

В резерві + чітко фіксується "дата оновлення даних", в 00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК? які будуть вже потім щось відправляти, з дорослим життям у них проблеми, а потім точно почнуть плакати, що держава погана, через 2.5 року війни не так донесла що трапилось 24.02.22...
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Щось я не пригадую весною 2023 массове оновлення данних

І скільки таких було весною 2023 у Закарпатському ТЦК ?
Якщо ти назвав відсотки, то є і кількість.


Напевно це була ініціатива Закарпатського ТЦК, який пресанув всіх роботодавців, а ті - пресанули працівників і більшість тих, хто не звільнився - пішли оновлювати дані.
Дані приблизні, на основі екстраполяції. В той день, коли я проходив ВЛК, то зі мною проходила ще бригада електриків, 26 чоловік, з них 13 мали броню і 13 не мали. З бойовими повістакми через 15 хвилин було 11 з 13, що не мали броні. Ще один приніс багато медичних документів і його відправили на дообстеження, і ще 1 пішов оформлювати відстрочку яка багатодітний батько.

  somilitark написав:00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК?

Хіба? Знову ж таки я не юрист, але наче там треба спочатку, щоб ТЦК склали якісь документи, надіслали вимогу, зачекали 10 днів її не виконання і вже потім накладали штраф...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 чер, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:05

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot написав:
От звідки це в голові сидить, якщо оновив, то обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без виключеннь ?
Ну чому всіх, досвід Закарпатського ТЦК весною 2023 показував, що при оновленні даних мобілізували всього 80+/-10% від тих, хто не мав відстрочки, інші якось проскочили...

І якщо дійсно багато людей ломануться в Резерв, то чим пізніше оновинити ці самі дані, тим менший буде цей відсоток

  pesikot написав:З чого ти взяв, що оновлення даних - це обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без винятку?

закінчуй з цим заїжженим телемарафонським наративом "візит до ТЦК - це не відправка на фронт" (с)

Як ти швидко злився. Бо фактів у тебе немає

У тебе тільки інфа з ТГ-каналів, які частіше россійські
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 30 чер, 2024 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:реально будете здивовані, що є ще чоловіки, які готові, треба тільки підштовхнути,

я тільки за. На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами, і навіть не збираюсь їх вчити як правильно жити
  somilitark написав:У мене коло знайомих не такі, не готові вирізати себе з нормального життя не зрозуміло на скільки, бо війна затягується, держава йде по ізраїльскому шляху, хто ухилянт, той буде поступово загнаний в жорсткі рамки.
будь який примус (тим більше з допомогою "епілепсій" та кастетів) наштовхується на спротив, тим більше коли цей примус стосується "не только лиш всех", а за розкрадання на обороні чи злочинні провали отримують не строк а посади "послів".
з точки зору участі еліти, порівнювати Україну та Ізраїль просто соромно
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:15

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК?

Хіба? Знову ж таки я не юрист, але наче там треба спочатку, щоб ТЦК склали якісь документи, надіслали вимогу, зачекали 10 днів її не виконання і вже потім накладали штраф...

Саме порушення відбудеться в 00.01 17-го числа, а коли вже складуть протокол і яким чином особа дізнається про це, то може зайняти трохи часу, але дикість стверджувати що щось можна доказати нагло наплювавши на вимоги закону про якій не казав тільки Трамп, може розсмішать суддю і заявлять, що ніде не було чути про закон 10449 :lol:
Але якщо не оновитись в резерві, або в ЦНАПі, або в ТЦК всім прилетить, спочатку стоїть кінь, він тягне телегу, а не навпаки.
Це все одно що проїхав під камерою на дорозі і скоїв порушення, так ось персонаж буде сподіватись, що хтось буде його слухати "про не знав правила", скоріш за все відберуть ще й права, якщо таку пургу нести, питання будуть наступні: в кого ти купив посвідчення водія?)))
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:17

  Letusrock написав:
  somilitark написав:реально будете здивовані, що є ще чоловіки, які готові, треба тільки підштовхнути,

я тільки за. На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами, і навіть не збираюсь їх вчити як правильно жити
  somilitark написав:У мене коло знайомих не такі, не готові вирізати себе з нормального життя не зрозуміло на скільки, бо війна затягується, держава йде по ізраїльскому шляху, хто ухилянт, той буде поступово загнаний в жорсткі рамки.
будь який примус (тим більше з допомогою "епілепсій" та кастетів) наштовхується на спротив, тим більше коли цей примус стосується "не только лиш всех", а за розкрадання на обороні чи злочинні провали отримують не строк а посади "послів".
з точки зору участі еліти, порівнювати Україну та Ізраїль просто соромно

Було колись "друга Франція", тепер "другий Ізраїль", це по якому саме параметру?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:20

  detroytred написав:
  Letusrock написав:в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати

Десь місяць тому вже писав тут: інфо від таксиста, з яким їхав, -- тариф рівно 1к. у.о. за відпустити затриманого хоч з місця затримки, або доставленого, але ще не оформленого.

Про джерела інформації в таксистів -- не питав

̶с̶т̶р̶е̶л̶о̶к̶-̶н̶а̶в̶о̶д̶ч̶и̶к̶ ̶ ̶
таксист-наводчик
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:21

  Letusrock написав:
  somilitark написав:реально будете здивовані, що є ще чоловіки, які готові, треба тільки підштовхнути,

я тільки за. На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами, і навіть не збираюсь їх вчити як правильно жити

Це просто називається бути в правовому полі, виконувати вимоги держави відображені в законах України :lol:
Чи хтось вже віртуально(чи ні) попрощався з укрпаспортом?
Порівняння з Ізраїлем може вам не подобатись, но воно все до того йде.
Скоро напевне не буде компанії людей чи організації де не запитають: а ти де воював, ким?
Так що краще вибудовуйте "ізраїльську" лінію захисту, мовляв не можу воювати, бо дуже крєпко віруючий)))
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