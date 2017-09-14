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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:24
Hotab написав:
«Всі стрибають з потягів»
мені лінь шукати писанину місячної давності але сильно підозрюю що там було написано про "стрибають з потягів" а не про «всі стрибають з потягів», що трошки змінює сенс
Дюрі-бачі написав:
Для мене, як і для знайомих, така дія дуже нелогічна, тому не знаю нікого хто б оновив чи збирався оновити без плану Б.
я теж таких незнаю. але Somilitark i Hotab впевнені що їх буде мільйони в останні дні
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:26
flyman написав:
Було колись "друга Франція", тепер "другий Ізраїль", це по якому саме параметру?
по кількості палестинців на квадратний метр, як наші трактористи та сантехніки закінчаться
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:26
Letusrock
На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами,
Як це поєднується з «ніхто без броні не піде оновлювати дані»?
І що будемо співати, коли оновлять 5 млн? «Вони всі під бронею або непридатні»?
Якщо навіть 2-3 млн саме таких непритптно-броньованих, то решта «2-3 млн всі будуть в окопах»?
Маразму сказано багато. За весь будемо хапати кліщами за язичок. Готуйтеся))
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:31
Letusrock написав: Дюрі-бачі написав:
Для мене, як і для знайомих, така дія дуже нелогічна, тому не знаю нікого хто б оновив чи збирався оновити без плану Б.
я теж таких незнаю. але Somilitark i Hotab впевнені що їх буде мільйони в останні дні
Ше тільки, коли закон вступив в дію, я писав, що в останні дні, багато хто піде оновлювати дані і ще будуть кричати - "вас тут не стояло" )
Тоді ти думав, що це жарт. Але жарт був про "вас тут не стояло" )
А оновлювати побіжуть, роняя тапки )
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:33
Hotab написав:Letusrock
На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами,
Як це поєднується з «ніхто без броні не піде оновлювати дані»?
І що будемо співати, коли оновлять 5 млн? «Вони всі під бронею або непридатні»?
Якщо навіть 2-3 млн саме таких непритптно-броньованих, то решта «2-3 млн всі будуть в окопах»?
Маразму сказано багато. За весь будемо хапати кліщами за язичок. Готуйтеся))
Він стільки наговорив, що хапати не перехопати.
Але ж він з 17 липня щезне на 2-3 місяці з форуму. А потім з"явиться
Як вже було )
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:33
Не понимаю мягко говоря тех кто постоянно поднимает тему сравнения или ставит пример Израиль с его противостоянием с голожопыми муслимами в тапочках на мопедах с сделанами в гараже из труб ракетами.У нас совсем другая война.
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:35
somilitark написав: Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК?
Хіба? Знову ж таки я не юрист, але наче там треба спочатку, щоб ТЦК склали якісь документи, надіслали вимогу, зачекали 10 днів її не виконання і вже потім накладали штраф...
Саме порушення відбудеться в 00.01 17-го числа, а коли вже складуть протокол і яким чином особа дізнається про це, то може зайняти трохи часу, але дикість стверджувати що щось можна доказати нагло наплювавши на вимоги закону ...
Так никто и не говорит, что на закон наплевать можно. Более того, все говорят как раз об обратном: закон - в частности о Надлежащем уведомлении "об админке" - просто обязан соблюдаться
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:37
konstantin kirovograd написав:
.У нас совсем другая война.
А що там воюють бойові роботи?
Я думав, що воюють люди, дякую, що відкрили всім очі...
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:38
konstantin kirovograd написав:
Не понимаю мягко говоря тех кто постоянно поднимает тему сравнения или ставит пример Израиль с его противостоянием с голожопыми муслимами в тапочках на мопедах с сделанами в гараже из труб ракетами.У нас совсем другая война.
Аналогия вполне уместная
Голожопые муслимы в тапочках на мопедах смогли сделать 7 октября 2023 года
И вспоминается массированный ракетный обстрел Израиля, когда на Израиль отправили овердохрена всяких ракет и шахедов
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:40
somilitark написав: Letusrock написав: somilitark написав:
реально будете здивовані, що є ще чоловіки, які готові, треба тільки підштовхнути,
я тільки за. На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами
, і навіть не збираюсь їх вчити як правильно жити
...
Порівняння з Ізраїлем може вам не подобатись, но воно все до того йде.
Скоро напевне не буде компанії людей чи організації де не запитають: а ти де воював, ким?
Так що краще вибудовуйте "ізраїльську" лінію захисту, мовляв не можу воювати, бо дуже крєпко віруючий)))
Что бы оно хоть повернулось (я уже не говорю про "шло") нужен и уровень заботы сравнимый с.
А я даже готов утверждать, что до 45го года ничего даже похожего не будет...
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