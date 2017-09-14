RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 88898890889188928893>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Всі стрибають з потягів»

мені лінь шукати писанину місячної давності але сильно підозрюю що там було написано про "стрибають з потягів" а не про «всі стрибають з потягів», що трошки змінює сенс

  Дюрі-бачі написав:Для мене, як і для знайомих, така дія дуже нелогічна, тому не знаю нікого хто б оновив чи збирався оновити без плану Б.

я теж таких незнаю. але Somilitark i Hotab впевнені що їх буде мільйони в останні дні
Letusrock
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Було колись "друга Франція", тепер "другий Ізраїль", це по якому саме параметру?

по кількості палестинців на квадратний метр, як наші трактористи та сантехніки закінчаться
Letusrock
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:26

Letusrock

На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами,

Як це поєднується з «ніхто без броні не піде оновлювати дані»? :mrgreen:

І що будемо співати, коли оновлять 5 млн? «Вони всі під бронею або непридатні»?
Якщо навіть 2-3 млн саме таких непритптно-броньованих, то решта «2-3 млн всі будуть в окопах»? :mrgreen:

Маразму сказано багато. За весь будемо хапати кліщами за язичок. Готуйтеся))
Hotab
 
Повідомлень: 12584
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:31

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Для мене, як і для знайомих, така дія дуже нелогічна, тому не знаю нікого хто б оновив чи збирався оновити без плану Б.

я теж таких незнаю. але Somilitark i Hotab впевнені що їх буде мільйони в останні дні

Ше тільки, коли закон вступив в дію, я писав, що в останні дні, багато хто піде оновлювати дані і ще будуть кричати - "вас тут не стояло" )

Тоді ти думав, що це жарт. Але жарт був про "вас тут не стояло" )
А оновлювати побіжуть, роняя тапки )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9938
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:33

  Hotab написав:Letusrock

На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами,

Як це поєднується з «ніхто без броні не піде оновлювати дані»? :mrgreen:

І що будемо співати, коли оновлять 5 млн? «Вони всі під бронею або непридатні»?
Якщо навіть 2-3 млн саме таких непритптно-броньованих, то решта «2-3 млн всі будуть в окопах»? :mrgreen:

Маразму сказано багато. За весь будемо хапати кліщами за язичок. Готуйтеся))

Він стільки наговорив, що хапати не перехопати.

Але ж він з 17 липня щезне на 2-3 місяці з форуму. А потім з"явиться
Як вже було )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9938
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:33

Не понимаю мягко говоря тех кто постоянно поднимает тему сравнения или ставит пример Израиль с его противостоянием с голожопыми муслимами в тапочках на мопедах с сделанами в гараже из труб ракетами.У нас совсем другая война.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 20.01.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:35

  somilitark написав:
  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК?

Хіба? Знову ж таки я не юрист, але наче там треба спочатку, щоб ТЦК склали якісь документи, надіслали вимогу, зачекали 10 днів її не виконання і вже потім накладали штраф...

Саме порушення відбудеться в 00.01 17-го числа, а коли вже складуть протокол і яким чином особа дізнається про це, то може зайняти трохи часу, але дикість стверджувати що щось можна доказати нагло наплювавши на вимоги закону ...

Так никто и не говорит, что на закон наплевать можно. Более того, все говорят как раз об обратном: закон - в частности о Надлежащем уведомлении "об админке" - просто обязан соблюдаться :D
_hunter
 
Повідомлень: 8009
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:37

  konstantin kirovograd написав:.У нас совсем другая война.

А що там воюють бойові роботи?
Я думав, що воюють люди, дякую, що відкрили всім очі...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13201
З нами з: 30.12.09
Подякував: 691 раз.
Подякували: 3825 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:38

  konstantin kirovograd написав:Не понимаю мягко говоря тех кто постоянно поднимает тему сравнения или ставит пример Израиль с его противостоянием с голожопыми муслимами в тапочках на мопедах с сделанами в гараже из труб ракетами.У нас совсем другая война.

Аналогия вполне уместная

Голожопые муслимы в тапочках на мопедах смогли сделать 7 октября 2023 года

И вспоминается массированный ракетный обстрел Израиля, когда на Израиль отправили овердохрена всяких ракет и шахедов
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9938
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:40

  somilitark написав:
  Letusrock написав:
  somilitark написав:реально будете здивовані, що є ще чоловіки, які готові, треба тільки підштовхнути,

я тільки за. На відміну від деяких, я допускаю існування людей з іншими поглядами, і навіть не збираюсь їх вчити як правильно жити

...
Порівняння з Ізраїлем може вам не подобатись, но воно все до того йде.
Скоро напевне не буде компанії людей чи організації де не запитають: а ти де воював, ким?
Так що краще вибудовуйте "ізраїльську" лінію захисту, мовляв не можу воювати, бо дуже крєпко віруючий)))

Что бы оно хоть повернулось (я уже не говорю про "шло") нужен и уровень заботы сравнимый с.
А я даже готов утверждать, что до 45го года ничего даже похожего не будет...
_hunter
 
Повідомлень: 8009
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 88898890889188928893>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, fox767676, vitaliiangel, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 55615
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 215072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 689453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6504)
30.06.2024 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.