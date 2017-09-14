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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8890889188928893>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:40

  detroytred написав:
  Letusrock написав:в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати

Десь місяць тому вже писав тут: інфо від таксиста, з яким їхав, -- тариф рівно 1к. у.о. за відпустити затриманого хоч з місця затримки, або доставленого, але ще не оформленого.
Про джерела інформації в таксистів -- не питав))


І як сплачують - кешем з карманів шорт, чи крипту по телефону ганяють ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:41

  _hunter написав:[ Более того, все говорят как раз об обратном: закон - в частности о Надлежащем уведомлении "об админке" - просто обязан соблюдаться :D

німецькі голоси, які завжди були в правовому полі, нам дуже важливі!

Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Так, закон повинен бути виконан, як по суті, так і по формі :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ше тільки, коли закон вступив в дію, я писав, що в останні дні, багато хто піде оновлювати дані і ще будуть кричати - "вас тут не стояло" )

Та й тепер так стоять, черги о 3.00 ранку займають.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Він стільки наговорив, що хапати не перехопати.

ти теж наговорив і про "моб.плану нема" і про "вступу в магістратуру осінню нема", і Хотаб про "патрульних із з/п мільйон в рік нема", і нічого живі/здорові
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:42

  konstantin kirovograd написав:Не понимаю мягко говоря тех кто постоянно поднимает тему сравнения или ставит пример Израиль с его противостоянием с голожопыми муслимами в тапочках на мопедах с сделанами в гараже из труб ракетами.У нас совсем другая война.

Там были и другие войны, не с "муслимами в тапочках на мопедах с сделанами в гараже из труб ракетами".
При этом соотношение людских ресурсов хуже, чем у нас с РФ.
Но вы правы, с Израилем сравнивать не приходится. Правда, по другим причинам.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:42

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  Letusrock написав:в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати

Десь місяць тому вже писав тут: інфо від таксиста, з яким їхав, -- тариф рівно 1к. у.о. за відпустити затриманого хоч з місця затримки, або доставленого, але ще не оформленого.
Про джерела інформації в таксистів -- не питав))


І як сплачують - кешем з карманів шорт, чи крипту по телефону ганяють ?

дають годину-дві щоб хтось з рідних підвіз. А поки катаєшся з ними далі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку

гадаю що виборами та послідуючим рпв справа не скінчиться
так чи інакше проженуть через як мінімум строкову службу (6-12 міс) 95% м18-50
українського резиденства
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:47

  somilitark написав:
Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон


Новости нужно дальше заголовка читать :D
На уточняющий вопрос, заключается ли позиция стран ЕС сейчас в том, чтобы не возвращать этих мужчин в Украину, Клименко ответил: «В основном, да».
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:48

  Letusrock написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Десь місяць тому вже писав тут: інфо від таксиста, з яким їхав, -- тариф рівно 1к. у.о. за відпустити затриманого хоч з місця затримки, або доставленого, але ще не оформленого.
Про джерела інформації в таксистів -- не питав))


І як сплачують - кешем з карманів шорт, чи крипту по телефону ганяють ?

дають годину-дві щоб хтось з рідних підвіз. А поки катаєшся з ними далі

це по-божєскі
може ще якісь додаткові послуги можуть запропонувати - прискіпливе попереднє медобстеження у доброго айболита що знайде 100 смертельних болячок про які клієнт і не здогадувався
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 30 чер, 2024 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 15:50

  somilitark написав:...........
Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон

Так, закон повинен бути виконан, як по суті, так і по формі :lol:

Может, и ведёт, а, может, только рассказывает в наших СМИ.
В любом случае, ЕС пока продлило статус беженцев ещё на год и все страны пока что заявляют (по крайней мере, на официальном уровне), что высылать никого не будут. Отдельные политики говорят... "Говорите и вы". :)
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  #<1 ... 8890889188928893>
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