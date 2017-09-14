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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:51
ГМО-шелкопряд прядет нить прочнее кевлара для бронежилетов
Ученые из Университета Донхуа, Китай получили шелковую нить с помощью генномодифицированного тутового шелкопряда. Описанные в работе результаты демонстрируют технологию, которая может быть использована для производства экологически чистой альтернативы синтетическим коммерческим волокнам, таким как нейлон или кевлар
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:52
fox767676 написав: Letusrock написав:
А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку
гадаю що виборами та послідуючим рпв справа не скінчиться
так чи інакше проженуть через як мінімум строкову службу (6-12 міс) 95% м18-50
українського резиденства
Возможно.
Но сами понимаете, "строкова служба (6-12 міс)" в условиях рпв немного не то, что сегодня.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:53
fox767676 написав: Letusrock написав:
А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку
гадаю що виборами та послідуючим рпв справа не скінчиться
так чи інакше проженуть через як мінімум строкову службу (6-12 міс) 95% м18-50
українського резиденства
хто профінасує це свято життя? Байден, Трамп, Фондерляйн?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:55
vitaliiangel написав:
ГМО-шелкопряд прядет нить прочнее кевлара для бронежилетов
Ученые из Университета Донхуа, Китай получили шелковую нить с помощью генномодифицированного тутового шелкопряда. Описанные в работе результаты демонстрируют технологию, которая может быть использована для производства экологически чистой альтернативы синтетическим коммерческим волокнам, таким как нейлон или кевлар
а як же "байові камари"?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 16:00
fox767676 написав: Letusrock написав:
А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку
гадаю що виборами та послідуючим рпв справа не скінчиться
так чи інакше проженуть через як мінімум строкову службу (6-12 міс) 95% м18-50
українського резиденства
думаю буде достатньо наприклад 18-40 для рядових, а для окремих категорій (держслужба, правоохоронні органи) підняти до 50.
І це вже буде інша історія, особливо якщо служба дозволить безпроблемний виїзд за кордон і тримання зброї вдома))
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Додано: Нед 30 чер, 2024 16:01
ЛАД написав: fox767676 написав: Letusrock написав:
А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку
гадаю що виборами та послідуючим рпв справа не скінчиться
так чи інакше проженуть через як мінімум строкову службу (6-12 міс) 95% м18-50
українського резиденства
Возможно.
Но сами понимаете, "строкова служба (6-12 міс)" в условиях рпв немного не то, что сегодня.
Ну, хто ще буде тоді мати гарну роботу, все рівно будуть пручатися
але загалом ексцесів буде поменше
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Додано: Нед 30 чер, 2024 16:01
Letusrock написав: pesikot написав:
Він стільки наговорив, що хапати не перехопати.
ти теж наговорив і про "моб.плану нема" і про "вступу в магістратуру осінню нема"
От брехло )
Я ніколи не казав, що мобілізаційного плану немає, я піддав сумніву твої цифри. Судя з того, що ти, так це захищаєшь, то була брехня. Скільки там було 200-300 на день ?
Далі, я ніколи не казав, що вступу в магістратуру восени немає. Саме восени і є вступ в магістратуру.
Я піддав сумніву, що в магістратуру вступають в листопаді, як ти казав
І надані тобою дані показали, що вступ був в жовтні
У тебе гострий приступ "а какая разница" ?
Жовтень, листопад )
Про поліцейську була правда, але в іншому ти збрехав
Бо один правдивий факт не відміняє інші брехливі факти
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Додано: Нед 30 чер, 2024 16:02
somilitark написав:
Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон
Так, закон повинен бути виконан, як по суті, так і по формі
сирійців теж депортують, ілі ето другоє?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 16:02
Letusrock написав:
І це вже буде інша історія, особливо якщо служба дозволить безпроблемний виїзд за кордон і тримання зброї вдома))
для виїзду 6 міс я готов відслужити, хоча і не в захваті звісно
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Додано: Нед 30 чер, 2024 16:06
pesikot написав:
І надані тобою дані показали, що вступ був в жовтні
третя хвиля - останній день зарахування 30 листопада. Шукати посилання знову?? Але цей раз - гроші вперед
Одне кину безкоштовно :
Вступники, які не встигли подати заяву на вступ під час основного літнього прийому та додаткової другої хвилі зарахування, мають можливість це зробити з 1 по 22 листопада.
Для вступу потрібно надіслати лист на пошту Приймальної комісії ХДУ Examination@ksu.ks.ua
. У темі листа обов’язково написати «3-тя хвиля зарахування-листопад» та надати такі документи:
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