Letusrock написав:А ще розуміють що вибори в США недалеко, а там буде видно. В гіршому випадку навіть ці теоретичні 17+34 будуть своєрідним донатом за відстрочку
гадаю що виборами та послідуючим рпв справа не скінчиться так чи інакше проженуть через як мінімум строкову службу (6-12 міс) 95% м18-50 українського резиденства
думаю буде достатньо наприклад 18-40 для рядових, а для окремих категорій (держслужба, правоохоронні органи) підняти до 50. І це вже буде інша історія, особливо якщо служба дозволить безпроблемний виїзд за кордон і тримання зброї вдома))
який виїзд за кордон? а в туалет сходити теж куар код від таварища майора? підданим зброя не положена
flyman написав:не козако, а шляхто, тобто поділ на сорти, різносортна: голуба кров, та смерди
нє я про те що було такі бойові козачки. а потім їх в аренду почалу здавати, для різних сво далеко за межами України, а потім як будівельників Петербурга, а потім як подневольних сільгосп робітників, і забулося все з чого і для чого починалося меншість тільки до старшини прибилася
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 30 чер, 2024 16:23, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:І надані тобою дані показали, що вступ був в жовтні
третя хвиля - останній день зарахування 30 листопада. Шукати посилання знову?? Але цей раз - гроші вперед
Одне кину безкоштовно :
Вступники, які не встигли подати заяву на вступ під час основного літнього прийому та додаткової другої хвилі зарахування, мають можливість це зробити з 1 по 22 листопада. Для вступу потрібно надіслати лист на пошту Приймальної комісії ХДУ Examination@ksu.ks.ua. У темі листа обов’язково написати «3-тя хвиля зарахування-листопад» та надати такі документи:
У Херсоні може це і було, то це було всюди, так ? Особливо у Херсоні зразка 2022 року.
А тоді не про Херсон йшла мова ))
Крути, крути дупою. 17 липня все ближче )) Спитаю за все )
PS. Це тільки у росіян, якщо якесь явище було 1 раз, то це у них всюди та у всіх. Таке розширення одного явища на все суспільство. Якщо в Москві була ковбаса, то в усьому СРСР була ковбаса, в кожному раймазі
Зрозуміти це неможливо. Це якась ментальна хвороба А ше, маніакальний захист власної брехні Визнати, що помилився - це не про россіян
ГМО-шелкопряд прядет нить прочнее кевлара для бронежилетов Ученые из Университета Донхуа, Китай получили шелковую нить с помощью генномодифицированного тутового шелкопряда. Описанные в работе результаты демонстрируют технологию, которая может быть использована для производства экологически чистой альтернативы синтетическим коммерческим волокнам, таким как нейлон или кевлар
ГМО-шелкопряд прядет нить прочнее кевлара для бронежилетов Ученые из Университета Донхуа, Китай получили шелковую нить с помощью генномодифицированного тутового шелкопряда. Описанные в работе результаты демонстрируют технологию, которая может быть использована для производства экологически чистой альтернативы синтетическим коммерческим волокнам, таким как нейлон или кевлар
Elementary, season 6 episode 17
MH-17 напичканный трупами ...
Если не ошибаюсь - первый эпизод второго сезона телесериала BBC Television «Шерлок»
pesikot написав:У Херсоні може це і було, то це було всюди, так ? Особливо у Херсоні зразка 2022 року. А тоді не про Херсон йшла мова ))
А що тобі кинути, Київ, Чернігів чи Хацапетівку? Ти можеш доперти нарешті що правила вступу єдині і затрверджуються МОН, тобто якщо б можна прийняти в магістратуру тільки до 31 жовтня (умовно) то жоден універ не мав би права робити це навіть на день пізніше. Ти заперечуєш правила прийняті МОН тільки тому що я про них написав? А завтра заперечиш схід Сонця? Це просто неймовірно: минулого разу я за 5 хв кинув 5-7 посилань з університетів різних областей, потім кинув посилання на наказ МОН (!!) з правилами вступу де знову ж говориться про 30 листопада.. Тоді цей персонаж зник на кілька днів з ефіру. Зараз починаєш тупо спорити по новому кругу. Тебе що в гуглі забанили? Якщо зараз я знову тобі скину десяток посилань ти нарешті заспокоїшся? Тільки цей раз це не буде безкоштовно Май повагу до інших форумчан, чому хтось має читати купу сторінок де тобі товкмачать загальновідомі речі.
P.S. Панове зі "старших", утихомирте будь-ласка младшенького
от тобі не Херсон і не 2022 рік - чи це знов не влаштує?
Слід зазначити, що подати заяву про вступ на контрактну форму навчання можна буде й пізніше. Зокрема, зарахування на контракт буде можливим до 30 листопада