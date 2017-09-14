Додано: Нед 30 чер, 2024 16:47

pesikot написав: У Херсоні може це і було, то це було всюди, так ?

Особливо у Херсоні зразка 2022 року.

А тоді не про Херсон йшла мова )) У Херсоні може це і було, то це було всюди, так ?Особливо у Херсоні зразка 2022 року.А тоді не про Херсон йшла мова ))

Слід зазначити, що подати заяву про вступ на контрактну форму навчання можна буде й пізніше. Зокрема, зарахування на контракт буде можливим до 30 листопада

А що тобі кинути, Київ, Чернігів чи Хацапетівку? Ти можеш доперти нарешті що правила вступу єдині і затрверджуються МОН, тобто якщо б можна прийняти в магістратуру тільки до 31 жовтня (умовно) то жоден універ не мав би права робити це навіть на день пізніше. Ти заперечуєш правила прийняті МОН тільки тому що я про них написав? А завтра заперечиш схід Сонця?Це просто неймовірно: минулого разу я за 5 хв кинув 5-7 посилань з університетів різних областей, потім кинув посилання на(!!) з правилами вступу де знову ж говориться про 30 листопада.. Тоді цей персонаж зник на кілька днів з ефіру.Зараз починаєш тупо спорити по новому кругу. Тебе що в гуглі забанили? Якщо зараз я знову тобі скину десяток посилань ти нарешті заспокоїшся? Тільки цей раз це не буде безкоштовноМай повагу до інших форумчан, чому хтось має читати купу сторінок де тобі товкмачать загальновідомі речі.P.S. Панове зі "старших", утихомирте будь-ласка младшенькогоот тобі не Херсон і не 2022 рік - чи це знов не влаштує?