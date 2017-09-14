Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.
«Я боюся, що війна триватиме ще довгий час. План Путіна «А» – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – це заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії, що Захід ослабне і здасться», – сказав Расмуссен.
На його думку, війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори у США 5 листопада принесуть зміни на його користь.
«На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад», – упевнений ексгенсек НАТО.
Він також заявив, що якщо Путін переможе, то у нього з'явиться апетит до нових завоювань.
«Я постійно чую цей аргумент: давайте укладемо мир, повернемося до більш комфортних часів. Але якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії», – вважає Расмуссен.
Крім того, зазначив він, така слабкість Заходу стала б сигналом для автократів по всьому світу.
«Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво», – підсумував він.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.
«Я боюся, що війна триватиме ще довгий час. План Путіна «А» – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – це заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії, що Захід ослабне і здасться», – сказав Расмуссен.
На його думку, війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори у США 5 листопада принесуть зміни на його користь.
«На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад», – упевнений ексгенсек НАТО.
Він також заявив, що якщо Путін переможе, то у нього з'явиться апетит до нових завоювань.
«Я постійно чую цей аргумент: давайте укладемо мир, повернемося до більш комфортних часів. Але якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії», – вважає Расмуссен.
Крім того, зазначив він, така слабкість Заходу стала б сигналом для автократів по всьому світу.
«Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво», – підсумував він.
Україна на скільки ще має "стертися", в нуль, чи трошки лишать аборигенів в резервації, як в Австралії/США?
Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".
Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон
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На уточняющий вопрос, заключается ли позиция стран ЕС сейчас в том, чтобы не возвращать этих мужчин в Украину, Клименко ответил: «В основном, да».
Мне кажется, что Украина вообще никаких переговоров по этому поводу не ведет. Ее просто ткнули носом в законодательство ЕС и объяснили, что никто его под забаганкы гетьманата менять не будет. На этом все переговоры закончились, даже не начавшись. О каких-то там якобы переговорах вещают только... или даже не вещают, а иногда упоминают только в подконтрольных правительству СМИ. Чисто, чтобы надуть пустые щеки и показать грозное "всех достанем", "никто не уйдет". Такая себе вялая попытка попугать потенциальных пловцов через Тису.
somilitark написав:Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон Так, закон повинен бути виконан, як по суті, так і по формі
сирійців теж депортують, ілі ето другоє?
Знайомі з Німеччини, Польщі, Франції кажуть, що такі вкиди немов спеціально вкидують в українській простір. Всі вони асимілюються і спокійно живуть і будуть жити. Ніхто нікого не вишле. Це якась байка для школярів, чесно. Навіть по при те, що я сам їм заздрю, бо сиджу в Києві і можливо для рівноваги справедливості, було б чесно, щоб всі хто переїхав теж страждали