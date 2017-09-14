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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88938894889588968897 ... 8899>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:13

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.

«Я боюся, що війна триватиме ще довгий час. План Путіна «А» – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – це заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії, що Захід ослабне і здасться», – сказав Расмуссен.

На його думку, війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори у США 5 листопада принесуть зміни на його користь.

«На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад», – упевнений ексгенсек НАТО.

Він також заявив, що якщо Путін переможе, то у нього з'явиться апетит до нових завоювань.

«Я постійно чую цей аргумент: давайте укладемо мир, повернемося до більш комфортних часів. Але якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії», – вважає Расмуссен.

Крім того, зазначив він, така слабкість Заходу стала б сигналом для автократів по всьому світу.

«Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво», – підсумував він.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:13

  Letusrock написав:
  pesikot написав:У Херсоні може це і було, то це було всюди, так ?
Особливо у Херсоні зразка 2022 року.
А тоді не про Херсон йшла мова ))

А що тобі кинути, Київ, Чернігів чи Хацапетівку?

Продовжуй, продовжуй ...

Твоя істерика мені подобається )))

Слухав би і слухав.
Особливо коли для спору 2022 року видаються аргументи 2023 року

Це щось нове

Чого ти тоді не був такий вумний ?
А зараз, це в тебе пізне запалення чи природнья дурнуватість ?

І звернення до "старших", це як визнати свою поразку
До речі, поняття "старші" - це теж у россіян

І взагалі, дрищ ти малолітній.
Я на цьому форумі почав писати, коли ти ще 2+2 не міг розв"язати )))
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:18

  Бетон написав:За його словами, у нас десятиліттями було встановлено тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.


То есть Ахметов десятилетиями еще и доплачивал со своего кармана, только б у украинцев было электричество?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Слухав би і слухав.
Особливо коли для спору 2022 року видаються аргументи 2023 року
Це щось нове

От тобі за 2022 з сайту кабміну - визнаєш нарешті, чи знов щось не так?
Після цього подати заяви можна буде лише на контракт: зарахування можливе до 30 листопада.

https://www.kmu.gov.ua/news/vstup-do-ma ... nykh-zaiav
P.S. Я мав на увазі старших по розуму, порівняно з тобою.
Це ж треба буде твердолобим, попри всі посилання далі нести маячню.
Ти як Лавров з коронною фразою "видео вижу, но где-доказательства?"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:23

  vitaliiangel написав:
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.

«Я боюся, що війна триватиме ще довгий час. План Путіна «А» – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – це заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії, що Захід ослабне і здасться», – сказав Расмуссен.

На його думку, війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори у США 5 листопада принесуть зміни на його користь.

«На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад», – упевнений ексгенсек НАТО.

Він також заявив, що якщо Путін переможе, то у нього з'явиться апетит до нових завоювань.

«Я постійно чую цей аргумент: давайте укладемо мир, повернемося до більш комфортних часів. Але якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії», – вважає Расмуссен.

Крім того, зазначив він, така слабкість Заходу стала б сигналом для автократів по всьому світу.

«Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво», – підсумував він.

Україна на скільки ще має "стертися", в нуль, чи трошки лишать аборигенів в резервації, як в Австралії/США?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:46

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Слухав би і слухав.
Особливо коли для спору 2022 року видаються аргументи 2023 року
Це щось нове

От тобі за 2022 з сайту кабміну - визнаєш нарешті, чи знов щось не так?
Після цього подати заяви можна буде лише на контракт: зарахування можливе до 30 листопада.

https://www.kmu.gov.ua/news/vstup-do-ma ... nykh-zaiav
P.S. Я мав на увазі старших по розуму, порівняно з тобою.

Ну так, ховатись по підвалам, щоб мамка їжу носили - це дуже розумно і по-дорослому, малий поц

А де ти був з цими посиланнями в 2022 році ? ))
А зараз ти вумний, як моя панянка потім ))
Ти ж 2 роки мовчав, а зараз голос прорізався.

Піздно вже, 17 липня наближається

Твоя істерика чудова ))
Починаєшь вмикати голову, так і до 17 липня оновишь дані ))
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 30 чер, 2024 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:50

  ЛАД написав:
  Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".

Ссылку можно?
У меня гугл не находит.

https://youtu.be/SiHR3yqyzOg?si=Xe7Zdhd9J1iWphIb

5:24
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:51

  _hunter написав:
  somilitark написав:
Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон


Новости нужно дальше заголовка читать :D
На уточняющий вопрос, заключается ли позиция стран ЕС сейчас в том, чтобы не возвращать этих мужчин в Украину, Клименко ответил: «В основном, да».

Мне кажется, что Украина вообще никаких переговоров по этому поводу не ведет. Ее просто ткнули носом в законодательство ЕС и объяснили, что никто его под забаганкы гетьманата менять не будет.
На этом все переговоры закончились, даже не начавшись.
О каких-то там якобы переговорах вещают только... или даже не вещают, а иногда упоминают только в подконтрольных правительству СМИ. Чисто, чтобы надуть пустые щеки и показать грозное "всех достанем", "никто не уйдет".
Такая себе вялая попытка попугать потенциальных пловцов через Тису.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:55

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Це все чудово. Але за що жити ?
Я не тролю, мені цікаво.
Проїдати зароблене ? Сидіти у мами на шиї ?

Хто як, переважно якийсь Payoneer з переказом грошей на картку мами. Або чорна робота за готівку...
Хоча є й такі, переважно заробітчани, що на старих запасах доживають...
  sens написав:Ви 1,2,3,4?
Я, як і переважна більшість, звісно 4.

  pesikot написав:От звідки це в голові сидить, якщо оновив, то обов"язково ТЦК-ВЛК-окоп для всіх без виключеннь ?

Ну чому всіх, досвід Закарпатського ТЦК весною 2023 показував, що при оновленні даних мобілізували всього 80+/-10% від тих, хто не мав відстрочки, інші якось проскочили...

З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:56

  Letusrock написав:
  somilitark написав:Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон
Так, закон повинен бути виконан, як по суті, так і по формі

сирійців теж депортують, ілі ето другоє?

Знайомі з Німеччини, Польщі, Франції кажуть, що такі вкиди немов спеціально вкидують в українській простір. Всі вони асимілюються і спокійно живуть і будуть жити. Ніхто нікого не вишле. Це якась байка для школярів, чесно. Навіть по при те, що я сам їм заздрю, бо сиджу в Києві і можливо для рівноваги справедливості, було б чесно, щоб всі хто переїхав теж страждали
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