Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.



«Я боюся, що війна триватиме ще довгий час. План Путіна «А» – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – це заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії, що Захід ослабне і здасться», – сказав Расмуссен.



На його думку, війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори у США 5 листопада принесуть зміни на його користь.



«На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад», – упевнений ексгенсек НАТО.



Він також заявив, що якщо Путін переможе, то у нього з'явиться апетит до нових завоювань.



«Я постійно чую цей аргумент: давайте укладемо мир, повернемося до більш комфортних часів. Але якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії», – вважає Расмуссен.



Крім того, зазначив він, така слабкість Заходу стала б сигналом для автократів по всьому світу.



«Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво», – підсумував він.