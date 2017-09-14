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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 889488958896889788988899>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Мне кажется, что Украина вообще никаких переговоров по этому поводу не ведет.


Веде, зокрема зараз в ЄС не приймають заяви на біженство (знайомий хотів подати по програмі як білоруси, коли бацько заборонив документи оновляти політичним біженцям).

В підсумку ЄС "піде нам на зустріч" і більшість тих, хто не буде працювати, а сидіти на бюджетних грошах, таки поверне нам. А от всі працівники їм самим потрібні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:03

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона".
Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?

Серед знайомих як мінімум 4 кластери є:
1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть.
2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді.
3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка...
4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь.
Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"

здивуєшся, але гадаю це найбільша категорія 8)

Є категорія - все по Закону. У вас її немає. До речі хто оновив до 16'травня/ оновив після 16 травня/ не оновив головне який треба результат ? В 2024 році добровольців в рази менше ніж в 2022,щоб не писати що їх немає . Тому якщо в найближчому майбутньому військові дії буде припинено/призупинено/заморожено наврядчи для суспільства буде виглядати як поразка та або капітуляція
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання

Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:04

  somilitark написав:
  Бетон написав:
Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3696-IX#Text

а може будете ввічливішими, бо хто його знає хто там за монітором, тикати треба дружині, якщо є можливості...
По суті, є закон України номер 10449, останній і найкошерніший, може так буде зрозуміло, який чітко говорить, що ВСІМ треба оновити дані.
Хто не вміє читати і хоче походити по судам, оскаржуючи накладання і стягнення штрафа за не оновлення, а потім все одно заплатити 17 000, той відбитий клієнт дуже мутних телеграм каналів, вуха яких торчать з боліт, які всім переляканим співають про конституцію і права, забуваючи про обов'язки і покарання за свідоме ухилення від мобілізації.

Яке Вам діло до пересічних? Юристам треба заробляти гонорари,не заважайте!
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:05

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання

Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.

чому тоді бусифікація не припиняється?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:07

  Hotab написав:somilitark


По суті, є закон України номер 10449,


Цікаво як недоперекручений фарш, який думає що він не повинен бути на обліку, буде в суді доводити, що ТЦК мало можливість в реєстрах знайти його і без нього. )))


Пан Лєтусрок екстраполює свою особистість

Там взагалі якась «девіація» (слово дня)
«Всі стрибають з потягів», а питаю «ти особисто будеш стрибати?» - мороз. Невже не всі?))


Взагалі ви думаєте коли пишите по темі? Я гадаю що реєстри намагаються закрити саме через те щоб суспільство не читала практику і не намагалась по Закону оскаржувати неправові дії з боку різних формуваннь .
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:07

  Бетон написав:
  Letusrock написав:
  somilitark написав:Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон
Так, закон повинен бути виконан, як по суті, так і по формі

сирійців теж депортують, ілі ето другоє?

Знайомі з Німеччини, Польщі, Франції кажуть, що такі вкиди немов спеціально вкидують в українській простір. Всі вони асимілюються і спокійно живуть і будуть жити.

У тебе така кількість знайомих, що коли ти встигаєшь з ними спілкуватись ? Та ше й так предметно

Ти ж на об"єкті спишь ))

Тобто, 1-2 знайомих видаєшь за багато кількість ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:09

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:А що оскаржувати? Положення закону? Точно клієнти мутних телеграм каналів

Я не юрист, тому всі їх розповіді, про те, що ТЦК якось не так листа відправлять і на основі цього вони оскаржать, здаються малоймовірними і підозррюю, що адвокат буде коштувати більше, ніж 17 тис...

Якщо я вам направлю " козу " позову ,ви готові не оновлювати дані?)
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому тоді бусифікація не припиняється?

Бо від літа 2023 дуже погано тривала мобілізація і щоб її компенсувати то треба ще не один місяць бусифікувати

  sens написав:Якщо я вам направлю " козу " позову ,ви готові не оновлювати дані?)

Я оновив ще в травні, тому такі пропозиції не домене.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 чер, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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