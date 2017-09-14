somilitark написав:Цікавився у махрових ухілянтів їх думку "стосовно нового закона". Так ось всі розуміють, що санкції і так з 17-го не маленькі і болючі, це штраф мінімум 17 000, заблоковані права, заблоковані рахунки, арешт майна, розшук поліцією, можливість перевірки документів не тільки "пікселями", а будь-яким шерифом чи даішником, тобто це серйозно, постає питання як з хати виходити?
Серед знайомих як мінімум 4 кластери є: 1. Вже всі рахунки закрили, майно переписали на маму, нічого оновлювати не будуть. 2. Сидять і чекають поки штрафи накладуть, щоб оскаржити в суді. 3. Думають "якось пронесе", "всіх не оштрафують" вони найбільш ймовірно і підуть служити, коли прийде повістка... 4. Оновили, бо мають відстрочку / бронь. Але виявляється, в Україніі існують і ті, хто оновив сподіваючись, що "якось пронесе"
здивуєшся, але гадаю це найбільша категорія
Є категорія - все по Закону. У вас її немає. До речі хто оновив до 16'травня/ оновив після 16 травня/ не оновив головне який треба результат ? В 2024 році добровольців в рази менше ніж в 2022,щоб не писати що їх немає . Тому якщо в найближчому майбутньому військові дії буде припинено/призупинено/заморожено наврядчи для суспільства буде виглядати як поразка та або капітуляція
sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
Бетон написав: Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3696-IX#Text
а може будете ввічливішими, бо хто його знає хто там за монітором, тикати треба дружині, якщо є можливості... По суті, є закон України номер 10449, останній і найкошерніший, може так буде зрозуміло, який чітко говорить, що ВСІМ треба оновити дані. Хто не вміє читати і хоче походити по судам, оскаржуючи накладання і стягнення штрафа за не оновлення, а потім все одно заплатити 17 000, той відбитий клієнт дуже мутних телеграм каналів, вуха яких торчать з боліт, які всім переляканим співають про конституцію і права, забуваючи про обов'язки і покарання за свідоме ухилення від мобілізації.
Яке Вам діло до пересічних? Юристам треба заробляти гонорари,не заважайте!
sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
Цікаво як недоперекручений фарш, який думає що він не повинен бути на обліку, буде в суді доводити, що ТЦК мало можливість в реєстрах знайти його і без нього. )))
Пан Лєтусрок екстраполює свою особистість
Там взагалі якась «девіація» (слово дня) «Всі стрибають з потягів», а питаю «ти особисто будеш стрибати?» - мороз. Невже не всі?))
Взагалі ви думаєте коли пишите по темі? Я гадаю що реєстри намагаються закрити саме через те щоб суспільство не читала практику і не намагалась по Закону оскаржувати неправові дії з боку різних формуваннь .