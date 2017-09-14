somilitark написав:А що оскаржувати? Положення закону? Точно клієнти мутних телеграм каналів
Я не юрист, тому всі їх розповіді, про те, що ТЦК якось не так листа відправлять і на основі цього вони оскаржать здаються малоймовірними...
В резерві + чітко фіксується "дата оновлення даних", в 00.01 17-го числа прилетить усім 17 000, причому тут ТЦК? які будуть вже потім щось відправляти, з дорослим життям у них проблеми, а потім точно почнуть плакати, що держава погана, через 2.5 року війни не так донесла що трапилось 24.02.22...
Звідки вам стало відомо про строки і час ? Якщо ви прийдете до цнап після 16 , наприклад 19 , у вас не приймуть документи чи що ?)
sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
чому тоді бусифікація не припиняється?
Да много причин, на самом деле: - люди нужны были еще в конце того года - даже обновившего данные пэрэсичного нужно каким-то макаром на влк затащить - конспирологическая ...
sens написав:Звідки вам стало відомо про строки і час ? Якщо ви прийдете до цнап після 16 , наприклад 19 , у вас не приймуть документи чи що ?)
На прикладі того, як мене оштрафували в 2023 (за то, що не проходив ВЛК кожні 5 років, а востаннє був в 2015) , можу приблизно описати алгоритм дії працівників ТЦК: 1) Прийшли Ви з документами 19.07 2) Від Вас їх прийняли і одразу дали повістку на проходження ВЛК 19.07 3) Склали протокол "Виявлено, що Сенс не оновив дані, штраф 17_000 згідно зі статтею ".
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 30 чер, 2024 18:21, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав: Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3696-IX#Text
а може будете ввічливішими, бо хто його знає хто там за монітором, тикати треба дружині, якщо є можливості... По суті, є закон України номер 10449, останній і найкошерніший, може так буде зрозуміло, який чітко говорить, що ВСІМ треба оновити дані. Хто не вміє читати і хоче походити по судам, оскаржуючи накладання і стягнення штрафа за не оновлення, а потім все одно заплатити 17 000, той відбитий клієнт дуже мутних телеграм каналів, вуха яких торчать з боліт, які всім переляканим співають про конституцію і права, забуваючи про обов'язки і покарання за свідоме ухилення від мобілізації.
Яке Вам діло до пересічних? Юристам треба заробляти гонорари,не заважайте!
Всі ці заяви про оскарження - безкоштовні
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 30 чер, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Звідки вам стало відомо про строки і час ? Якщо ви прийдете до цнап після 16 , наприклад 19 , у вас не приймуть документи чи що ?)
На прикладі того, як мене оштрафували в 2023 (за то, що не проходив ВЛК кожні 5 років, а востаннє був в 2015) , можу приблизно описати алгоритм дії працівників ТЦК: 1) Прийшли Ви з документами 19.07 2) Від Вас їх прийняли і одразу дали повістку на проходження ВЛК 19.07 3) Склали протокол "Виявлено, що Сенс не оновив дані, штраф 17_000 згідно зі статтею ".
Идёт лев по лесу, навстречу ему лиса. — Ты кто? — Я лиса. — Записываю: лиса. Придёшь ко мне завтра утром, я тебя съем на завтрак. Лиса заплакала. Идёт лев дальше, навстречу ему медведь. — Ты кто? — Я медведь. — Записываю: медведь. Придёшь ко мне завтра днём, я тебя съем на обед. Медведь заплакал. Идёт лев дальше, навстречу ему заяц. — Ты кто? — Я заяц. — Записываю: заяц. Придёшь ко мне завтра вечером, я съем тебя на ужин! — А можно не приходить? — Можно. Вычёркиваю…
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 чер, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Мне кажется, что Украина вообще никаких переговоров по этому поводу не ведет.
Веде, зокрема зараз в ЄС не приймають заяви на біженство (знайомий хотів подати по програмі як білоруси, коли бацько заборонив документи оновляти політичним біженцям).
В підсумку ЄС "піде нам на зустріч" і більшість тих, хто не буде працювати, а сидіти на бюджетних грошах, таки поверне нам. А от всі працівники їм самим потрібні.
Как вернёт.Это же не бутылка коньяка.Во первых никто никогда в Европе не вернёт обратно в страну где война человека выехавшего из неё.ТАМ СОВСЕМ ДРУГИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ.А во вторых если даже фантастика и они говорят валите на фронт то все мужики с европы свалят дальше-от США до либо какой страны где можно перекантоваться. Кто хотел сам на защиту Украины тот уже давно вернулся.Сейчас там нет таких.
sens написав:Звідки вам стало відомо про строки і час ? Якщо ви прийдете до цнап після 16 , наприклад 19 , у вас не приймуть документи чи що ?)
На прикладі того, як мене оштрафували в 2023 (за то, що не проходив ВЛК кожні 5 років, а востаннє був в 2015) , можу приблизно описати алгоритм дії працівників ТЦК: 1) Прийшли Ви з документами 19.07 2) Від Вас їх прийняли і одразу дали повістку на проходження ВЛК 19.07 3) Склали протокол "Виявлено, що Сенс не оновив дані, штраф 17_000 згідно зі статтею ".
sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
Можливо ви здивуєтеся,проте в Молдові більше всього авто з номерами ВН та АХ,це не телемарафон - нова реальність.