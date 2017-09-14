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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8896889788988899>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:26

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання

Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.

Там ещё сказано что эти 2.3 миллиона из 11 тех кто должен обновить. И да это так и есть- в основном получается обновляют те у кого бронь или просто с работы пригнали(а это сейчас масово так как штрафы для юрлиц тоже ввели)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:27

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:чому тоді бусифікація не припиняється?

Бо від літа 2023 дуже погано тривала мобілізація і щоб її компенсувати то треба ще не один місяць бусифікувати

  sens написав:Якщо я вам направлю " козу " позову ,ви готові не оновлювати дані?)

Я оновив ще в травні, тому такі пропозиції не домене.

Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
тоді 850 грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия ударила по Харькову бомбой: появились новые подробности атаки (видео)
"Попадание было в терминал "Новой почты". 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, другие - мужчины. Погиб мужчина – работник почтового отделения. Попадание было в автопарк. Уничтожены 8 автомобилей, десятки поврежденных. Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут".
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:33

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
тоді 850 грн.

Всього ? Скільки було всього сплачено вами штрафів за не вчасне поновлення? Людина до 16 травня 2024 року майже 20 років не була в військових комісаріатах, після 16 травня прийшла в ЦНАП і поновила дані. Скільки штрафів було сплачено ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:34

pesikot просто убийства людей третий год....все эти ооны наты кресты обсе и разная куита импотентные организации..
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:34

  konstantin kirovograd написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання

Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.

Там ещё сказано что эти 2.3 миллиона из 11 тех кто должен обновить. И да это так и есть- в основном получается обновляют те у кого бронь или просто с работы пригнали(а это сейчас масово так как штрафы для юрлиц тоже ввели)


а также женщины-военнообязанные, которые могут испортить красивую статистику
LEXX
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:35

  konstantin kirovograd написав:pesikot просто убийства людей третий год....все эти ооны наты кресты обсе и разная куита импотентные организации..

++++++
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:36

  sens написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
тоді 850 грн.

Всього ? Скільки було всього сплачено вами штрафів за не вчасне поновлення? Людина до 16 травня 2024 року майже 20 років не була в військових комісаріатах, після 16 травня прийшла в ЦНАП і поновила дані. Скільки штрафів було сплачено ?

Кто придет, того и поимеют - основной принцип государства. Кто начнет вопеть и призывать соблюдать законы - того тоже поимеют. Кто тупо забьет болт, не доверяя ни одному слову властей, как максимум может быть пойман на улице.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 18:45

  sens написав:
  konstantin kirovograd написав:pesikot просто убийства людей третий год....все эти ооны наты кресты обсе и разная куита импотентные организации..

++++++

давайте тогда молчать об этом....

Ведь это приблизит победу ? Не так ли ?

Или победу приблизит говорить об этом, на всех уровнях.
Долбать и долбать фактами

PS. Кому не нравятся факты, проходят мимо
pesikot
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  #<1 ... 8896889788988899>
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