sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
Там ещё сказано что эти 2.3 миллиона из 11 тех кто должен обновить. И да это так и есть- в основном получается обновляют те у кого бронь или просто с работы пригнали(а это сейчас масово так как штрафы для юрлиц тоже ввели)
"Попадание было в терминал "Новой почты". 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, другие - мужчины. Погиб мужчина – работник почтового отделения. Попадание было в автопарк. Уничтожены 8 автомобилей, десятки поврежденных. Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут".
sens написав:Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
тоді 850 грн.
Всього ? Скільки було всього сплачено вами штрафів за не вчасне поновлення? Людина до 16 травня 2024 року майже 20 років не була в військових комісаріатах, після 16 травня прийшла в ЦНАП і поновила дані. Скільки штрафів було сплачено ?
sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
Там ещё сказано что эти 2.3 миллиона из 11 тех кто должен обновить. И да это так и есть- в основном получается обновляют те у кого бронь или просто с работы пригнали(а это сейчас масово так как штрафы для юрлиц тоже ввели)
а также женщины-военнообязанные, которые могут испортить красивую статистику
sens написав:Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
тоді 850 грн.
Всього ? Скільки було всього сплачено вами штрафів за не вчасне поновлення? Людина до 16 травня 2024 року майже 20 років не була в військових комісаріатах, після 16 травня прийшла в ЦНАП і поновила дані. Скільки штрафів було сплачено ?
Кто придет, того и поимеют - основной принцип государства. Кто начнет вопеть и призывать соблюдать законы - того тоже поимеют. Кто тупо забьет болт, не доверяя ни одному слову властей, как максимум может быть пойман на улице.