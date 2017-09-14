sens написав:Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
тоді 850 грн.
Всього ? Скільки було всього сплачено вами штрафів за не вчасне поновлення? Людина до 16 травня 2024 року майже 20 років не була в військових комісаріатах, після 16 травня прийшла в ЦНАП і поновила дані. Скільки штрафів було сплачено ?
sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання
Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.
Там ещё сказано что эти 2.3 миллиона из 11 тех кто должен обновить. И да это так и есть- в основном получается обновляют те у кого бронь или просто с работы пригнали(а это сейчас масово так как штрафы для юрлиц тоже ввели)
а также женщины-военнообязанные, которые могут испортить красивую статистику
sens написав:Скільки штрафів сплатили в тцк по папірцю ?
тоді 850 грн.
Всього ? Скільки було всього сплачено вами штрафів за не вчасне поновлення? Людина до 16 травня 2024 року майже 20 років не була в військових комісаріатах, після 16 травня прийшла в ЦНАП і поновила дані. Скільки штрафів було сплачено ?
Кто придет, того и поимеют - основной принцип государства. Кто начнет вопеть и призывать соблюдать законы - того тоже поимеют. Кто тупо забьет болт, не доверяя ни одному слову властей, как максимум может быть пойман на улице.
Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".
pesikot написав:А де ти був з цими посиланнями в 2022 році ? ))
по-перше скидав тобі купу посилань тоді, в тому числі з сайту МОН, лиш ти після того таємниче злився на тиждень по-друге, чи скидував чи ні, як це відміняє факту що я був правий а ти ніх..я не розбираєшся в цій темі. Але вперто продовжуєш засирати гілку
pesikot написав:Ти ж 2 роки мовчав, а зараз голос прорізався.
мовчав бо думав що ти вмієш відкривати посилання, і читати інфо від МОН. Виявляється невмієш