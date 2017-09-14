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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88978898889989008901>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:10

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А де ти був з цими посиланнями в 2022 році ? ))

по-перше скидав тобі купу посилань тоді, в тому числі з сайту МОН, лиш ти після того таємниче злився на тиждень
по-друге, чи скидував чи ні, як це відміняє факту що я був правий а ти ніх..я не розбираєшся в цій темі. Але вперто продовжуєш засирати гілку
  pesikot написав:Ти ж 2 роки мовчав, а зараз голос прорізався.

мовчав бо думав що ти вмієш відкривати посилання, і читати інфо від МОН. Виявляється невмієш

Брешешь ...

Чекаємо 17 липня ...

Ти ж потім, в 2026 році будешь писати, що ти оновлював дані перше за всіх, а pesikot & Hotab не оновлювали і вони ухилянти )))

Чи вже почнешь це писати після 17 липня 2024 року ? ))

Чекаємо )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В підсумку ЄС "піде нам на зустріч" і більшість тих, хто не буде працювати, а сидіти на бюджетних грошах, таки поверне нам. А от всі працівники їм самим потрібні.

А як це буде реалізовано, в наручниках будуть вивозити до кордону (яка підстава?) чи просто люди переїдуть в більш сприятливу країну..
все ж більшість хто сидить на бюджетних грошах це мами з дітьми чи пенсіонери, сімї інвалідів і т.д., кількість чоловіків там буде невелика
І переважно (можливо крім Німеччини), нема жодного сенсу сидіти на виплатах, бо це мізер. В Словаччині наприклад 60 чи 80 евро, в Чехії було 5000 корун
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:10

  pesikot написав:[b] просто убийства людей третий год....все эти ооны наты кресты обсе и разная куита импотентные организации..

++++++[/quote]

PS. Кому не нравятся факты, проходят мимо[/quote]

Вы знаете , мы в госпитале ничего не принимали от красного креста .
Ни одеяла , ни пищу , вообще ничего .

Госпитальеры помогали вплоть до одеял с подогревом , энергетические батончики , вода .
В основном помогали наши граждане .
Меня выручала помощь гостиниц . Простыни б. у . и все на чем можно было доставить раненых .
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Брешешь ...

Що брешу? Конкретно відповідь : вступ у магістратуру в листопаді 2022 (предмет спору) був можлививий, так або ні? Чи в тебе знов посилання не відкриваються
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:18

fox767676
Як сплачують він не розповідав.

Розмова була про тарифи на операції в лікарнях. В нього жінка там працює. Він розказував про декілька лікарень.
Побачив групу оповіщення ну і розповів ще й оте.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:18

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Брешешь ...

Що брешу? Конкретно відповідь : вступ у магістратуру в листопаді 2022 (предмет спору) був можлививий, так або ні? Чи в тебе знов посилання не відкриваються

Letusrock, бесполезно.
Значительно проще отправить в чс и не видеть сообщения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще одна з причин чому бусифікація продовжується: в ТЦК дані оновили ті, кому є що втрачати: роботу, гроші на рахунках, машини, тобто "активні бійці економічного фронту".
А ще в нас є мільйони тих, хто працює в чорну, податки не платить от їх піймати і мобілізувати - значно корисніше для держави.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:24

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Брешешь ...

Що брешу? Конкретно відповідь : вступ у магістратуру в листопаді 2022 (предмет спору) був можлививий, так або ні? Чи в тебе знов посилання не відкриваються

Зараз 2024 рік ...

17 липня вже скоро )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:28

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Брешешь ...

Що брешу? Конкретно відповідь : вступ у магістратуру в листопаді 2022 (предмет спору) був можлививий, так або ні? Чи в тебе знов посилання не відкриваються

Letusrock, бесполезно.
Значительно проще отправить в чс и не видеть сообщения.

Парторг, я у тебя в ЧС, но ты меня читаешь. Я ведь знаю это
И ты это сейчас подтвердил ))

Интересно же читать меня, правда ведь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а який сенс опції оновлювання даних в ЦНАПі, а не в ЦТК?
Це для тих, у кого нема смартфона? Тобто, в ЦНАПі сидить тітонька, яка через службову мобілку заходить в Резерв+ відвідувача і власними руцями заносить дані громадянина?
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