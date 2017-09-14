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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8898889989008901>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

TipTop написав:а який сенс опції оновлювання даних в ЦНАПі, а не в ЦТК?
Це для тих, у кого нема смартфона? Тобто, в ЦНАПі сидить тітонька, яка через службову мобілку заходить в Резерв+ відвідувача і власними руцями заносить дані громадянина?
Дехто не хоче встановлювати додаток на свій смартфон. ЦНАП поруч, чому б не зайти.
Востаннє редагувалось lel в Нед 30 чер, 2024 19:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:38

  ЛАД написав:
  Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".

Ссылку можно?
У меня гугл не находит.

Виконавчий директор «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк заявив, що всі квартири повинні закупити енергообладнання вартістю 3-4 тисячі доларів США. Він пояснив це тим, що українці недоплачували за електроенергію протягом минулих років, фактично накопичуючи борг, який тепер потрібно повернути. Про це він сказав в ефірі «Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви брали гроші в банку і тепер їх потрібно залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх (грошей, - ред.) немає, але ви їх проїли», — сказав Павлюк. За його словами, в Україні протягом десятиліть діяв тариф, який не покривав вартість електроенергії. https://sud.ua/uk/news/ukraine/304577-k ... ov-ekspert

Цікаво а хто ж покривав різницю? Не те саме ж населення тільки в інший спосіб - з податків, інфляції і т.д.
Ще до війни ДТ прогнозувало як антиутопію, що енергосистема розвалиться, а хто як зможе так і буде рятуватись. Ну ще війна добавила і ось прийшли до такого стану.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:41

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:З чого взагалі взяли що таких як Ви більшість - оновили дані після 16 травня / маєте відстрочку або бронювання

Дмитро Лазуткін повідомив, що від 18 травня дані в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили вже 2,3 млн українців. Багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими.

Ухилянту закарпатської служби Летусрок читати вголос
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 чер, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:42

  TipTop написав:а який сенс опції оновлювання даних в ЦНАПі, а не в ЦТК?
Це для тих, у кого нема смартфона? Тобто, в ЦНАПі сидить тітонька, яка через службову мобілку заходить в Резерв+ відвідувача і власними руцями заносить дані громадянина?

У нас в місті щоб потрапити у ТЦК, потрібно десь з півтори години лише на дворі постояти і не зрозуміло, скільки всередині. В ЦНАПі на цьому тижні в мене оновитися зайняло менше 10 хвилин. В ЦНАП пішов лише щоб отримати роздруковку з QR-кодом та "він-кодом". Але. Після цього встановив Резерв+ щоб внести електропошту. Зрозумів, що і в ЦНАП можна було не ходити. Резерв формує пдф-файл такий самий, як мені в ЦНАПі роздрукували. Тож, у кого є можливість друкувати з телефона, все робиться у Резерві.
Резерв дуже сирий: у мене на наступний день з адреси зник номер квартири. Сапорт - вайбер-бот, не працює, вилітає.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:48

  whois2010 написав:Резерв дуже сирий: у мене на наступний день з адреси зник номер квартири

шпигунський софт!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:48

  Бетон написав:🤯 У Чернівецькій області на кордоні з Румунією застрелили чоловіка «ухилянта» – ЗМІ

Двоє чоловіків (33 роки та 25) приблизно о 22:00 спробували нелегально перетнути кордон.
Працівники ДПСУ відкрили вогонь, одного було поранено, а інший від кулі в голову загинув.

Відомо, що цією справою зараз займається ДБР та відкрита стаття «умисне вбивство».


За админ штраф убивают все чаще, то электрика це таке

https://t.me/okoo_ua/59907?single

"дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин"."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/30/7463333/

админштраф?
рили?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:49

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх [грошей] немає, але ви їх проїли", - заявив виконавчий директор " Енергоефективні міста України".

Ссылку можно?
У меня гугл не находит.

Виконавчий директор «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк заявив, що всі квартири повинні закупити енергообладнання вартістю 3-4 тисячі доларів США. Він пояснив це тим, що українці недоплачували за електроенергію протягом минулих років, фактично накопичуючи борг, який тепер потрібно повернути. Про це він сказав в ефірі «Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте, що ви брали гроші в банку і тепер їх потрібно залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх (грошей, - ред.) немає, але ви їх проїли», — сказав Павлюк. За його словами, в Україні протягом десятиліть діяв тариф, який не покривав вартість електроенергії. https://sud.ua/uk/news/ukraine/304577-k ... ov-ekspert

Цікаво а хто ж покривав різницю? Не те саме ж населення тільки в інший спосіб - з податків, інфляції і т.д.
Ще до війни ДТ прогнозувало як антиутопію, що енергосистема розвалиться, а хто як зможе так і буде рятуватись. Ну ще війна добавила і ось прийшли до такого стану.

це результат монополізації стратегічної галузі так званим "ефективним приватним інвестором" та втручання держави в дану галузь в його інтересах
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 чер, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:50

whois2010
ок, спитаю по-іншому - можливості ЦНАПу більше, ніж Резерв+? Він більше бачить, більше можливостей вносити зміни тощо.
Бо в грудні був в ТЦК, все ок. В Резерв+ відображається моя адреса, телефон, РНОКПП.
Але все одно "інформація в Оберіг неповна, зверніться в ТЦК".
І так, ЦНАП поруч, ТЦК бозна де.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:53

  flysoulfly написав:
  whois2010 написав:Резерв дуже сирий: у мене на наступний день з адреси зник номер квартири

шпигунський софт!

Як зниючі чорнила?
У знайомого ще кручє: має справжню аспирантську відстрочку. З Резерву зник запис про наявність цієї відстрочки
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:А як це буде реалізовано, в наручниках будуть вивозити до кордону (яка підстава?) чи просто люди переїдуть в більш сприятливу країну..

ИМХО введуть "або здав екзамен з мови і влаштувався на роботу, або не продовжимо право перебувати і будем рахувати нелегалом"
Дюрі-бачі
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