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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 19:55
TipTop написав:whois2010
ок, спитаю по-іншому - можливості ЦНАПу більше, ніж Резерв+? Він більше бачить, більше можливостей вносити зміни тощо.
Бо в грудні був в ТЦК, все ок. В Резерв+ відображається моя адреса, телефон, РНОКПП.
Але все одно "інформація в Оберіг неповна, зверніться в ТЦК".
І так, ЦНАП поруч, ТЦК бозна де.
без проходження ВЛК дані не вважаються оновленими, шах і мат ухилянтам
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Додано: Нед 30 чер, 2024 19:59
TipTop написав:whois2010
ок, спитаю по-іншому - можливості ЦНАПу більше, ніж Резерв+? Він більше бачить, більше можливостей вносити зміни тощо.
Бо в грудні був в ТЦК, все ок. В Резерв+ відображається моя адреса, телефон, РНОКПП.
Але все одно "інформація в Оберіг неповна, зверніться в ТЦК".
І так, ЦНАП поруч, ТЦК бозна де.
Може загублено інформацію про ВОС або військове звання. Бо ЦНАП та Резерв цікавіть ІПН, фактична адреса та номер телефону. Все інше підтягує з незрозуміло яких БД
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:00
flyman
в сенсі "нещодавнього проходження ВЛК"? У 2024р?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:01
flyman написав: TipTop написав:whois2010
ок, спитаю по-іншому - можливості ЦНАПу більше, ніж Резерв+? Він більше бачить, більше можливостей вносити зміни тощо.
Бо в грудні був в ТЦК, все ок. В Резерв+ відображається моя адреса, телефон, РНОКПП.
Але все одно "інформація в Оберіг неповна, зверніться в ТЦК".
І так, ЦНАП поруч, ТЦК бозна де.
без проходження ВЛК дані не вважаються оновленими, шах і мат ухилянтам
Це вигадка турбопатріотів. Данні для того і оновляють, щоб тцк мав змогу знайти пацієнта та направити на влк чи додаткове уточнення данних без бусифікації (дипломи, сімейний стан, діти...)
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:03
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Брешешь ...
Що брешу? Конкретно відповідь : вступ у магістратуру в листопаді 2022 (предмет спору) був можлививий, так або ні? Чи в тебе знов посилання не відкриваються
Зараз 2024 рік
...
ти виглядаєш клоуном, спір був у 2022, і ще декілька годин тому ти писав що листопад-2022 це брехня. До чого тут 2024 рік взагалі?
pesikot написав:
Я піддав сумніву, що в магістратуру вступають в листопаді, як ти казав
pesikot написав:
У Херсоні може це і було, то це було всюди, так ?
Особливо у Херсоні зразка 2022 року
.
ЛАД написав:
Letusrock, бесполезно.
Значительно проще отправить в чс и не видеть сообщения.
а він буде бачити мої? нехотілось би щоб коментував, просуваючи свою маячню без відповіді
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:04
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Він стільки наговорив, що хапати не перехопати.
ти теж наговорив і про "моб.плану нема" і про "вступу в магістратуру осінню нема"
От брехло )
Я ніколи не казав, що мобілізаційного плану немає, я піддав сумніву твої цифри. Судя з того, що ти, так це захищаєшь, то була брехня. Скільки там було 200-300 на день ?
Далі, я ніколи не казав, що вступу в магістратуру восени немає. Саме восени і є вступ в магістратуру.
Я піддав сумніву, що в магістратуру вступають в листопаді, як ти казав
І надані тобою дані показали, що вступ був в жовтні
У тебе гострий приступ "а какая разница" ?
Жовтень, листопад )
Про поліцейську була правда, але в іншому ти збрехав
Бо один правдивий факт не відміняє інші брехливі факти
Пт 10 мар, 2023 17:57
Напад росії і білорусі на Україну
pesikot написав: Дюрі-бачі написав:vitaliian
Поки локальні дефіцити: приходить зверху "норма" - скажімо, 2000 із Закарпаття - от і ловлять їх кілька тижнів, а потім тиша до чергової "норми".
А от мені цікаво
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Здається, що фантазія
Бо я якось не бачив прямо пакування, скоріше, бесіда
Пт 10 мар, 2023 18:08
Напад росії і білорусі на Україну
Letusrock написав: pesikot написав:
А от мені цікаво
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Здається, що фантазія
Бо я якось не бачив прямо пакування, скоріше, бесіда
десятки відео гуляють по телеграмам, одне-два навіть прокоментували офіційно по ТВ
Звісно що є норми, чи ви як думаєте, що з Києва звонять в Ужгород і кажуть "будьте-добрі, якщо маєте час, то попитайте там людей, може хтось захоче піти повоювати трохи" чи як? По-любому є норма, інакше яка відповідальність ТЦК? вони б просто забили на все
Яка цифра для області, питання спірне, я чув про останній набір різні, від 2000 і вище.
Пт 10 мар, 2023 20:07
Напад росії і білорусі на Україну
Letusrock написав: pesikot написав:
Ти зараз фантазуешь
Бо ти збрехав ... про план
навіть керівництво МО постійно вживає термін "мобілізаційний план", але Pesikot звичайно краще за них знає що жодного плану нема, все виключно на добровільних засадах
Мова саме про ПЛАН. ЩО ІСНУЄ НОРМА , ПЛАН. Про план -- вказано власно песікотом.
Коли Песікота макнули в факт мобпланів, він тихенько відсидівся до наступного вечора і, як нічого не бувало, винирнув в Сб 11 мар, 2023 20:57 по іншій тематиці.
______________________________
Це факти.
Які чітко вказують хто брехло))
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:11
whois2010 написав: flyman написав: TipTop написав:whois2010
ок, спитаю по-іншому - можливості ЦНАПу більше, ніж Резерв+? Він більше бачить, більше можливостей вносити зміни тощо.
Бо в грудні був в ТЦК, все ок. В Резерв+ відображається моя адреса, телефон, РНОКПП.
Але все одно "інформація в Оберіг неповна, зверніться в ТЦК".
І так, ЦНАП поруч, ТЦК бозна де.
без проходження ВЛК дані не вважаються оновленими, шах і мат ухилянтам
Це вигадка турбопатріотів. Данні для того і оновляють, щоб тцк мав змогу знайти пацієнта та направити на влк чи додаткове уточнення данних без бусифікації (дипломи, сімейний стан, діти...)
Саме так.
Є навіть заява когось з МО, що нема обов'зку спочатку ВЛК, а потім вже розмова далі по оформленню.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:19
ЛАД написав: fox767676 написав: flyman написав:
підданим зброя не положена
ну ми ж прагнемо змін на краще
давайте швейцро-ізраїльску модель вже тоді, а не цю бесперспективну козако-кріпаччину
В Израиле резервисты дома оружие не держат.
А в Швейцарии - держат
Что вы на худших ровняетесь?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:25
TipTop написав:whois2010
ок, спитаю по-іншому - можливості ЦНАПу більше, ніж Резерв+? ...
Уже ж там выше ответили на это "спитаю по-іншому"... Но да ладно, еще и я отвечу: возможностей _меньше_ - в чем многие и видят плюсы.
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