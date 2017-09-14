pesikot написав:

Letusrock написав: pesikot написав: Він стільки наговорив, що хапати не перехопати. Він стільки наговорив, що хапати не перехопати.

ти теж наговорив і про "моб.плану нема" і про "вступу в магістратуру осінню нема" ти теж наговорив і про "моб.плану нема" і про "вступу в магістратуру осінню нема"

От брехло )Я ніколи не казав, що мобілізаційного плану немає, я піддав сумніву твої цифри. Судя з того, що ти, так це захищаєшь, то була брехня. Скільки там було 200-300 на день ?Далі, я ніколи не казав, що вступу в магістратуру восени немає. Саме восени і є вступ в магістратуру.Я піддав сумніву, що в магістратуру вступають в листопаді, як ти казавІ надані тобою дані показали, що вступ був в жовтніУ тебе гострий приступ "а какая разница" ?Жовтень, листопад )Про поліцейську була правда, але в іншому ти збрехавБо один правдивий факт не відміняє інші брехливі факти