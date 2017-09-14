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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:28
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
А як це буде реалізовано, в наручниках будуть вивозити до кордону (яка підстава?) чи просто люди переїдуть в більш сприятливу країну..
ИМХО введуть "або здав екзамен з мови і влаштувався на роботу, або не продовжимо право перебувати і будем рахувати нелегалом"
Там чуть раньше про сирийцев уже вспоминали - как думаете, их турнут? 🤔
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:33
_hunter Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:44
Дюрі-бачі написав:_hunter
Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.
Наверное имелось в виду "не подают"? - или можно тогда ссылку на нормативку, запрещающую подаваться на беженство беженцам из страны, в которой Война идет?..
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:46
Hotab написав:detroytred
Це факти.
Які чітко вказують хто брехло))
Той хто не помічає 1.1 млн обновлених, які можуть бути призвані
, то є хто?)
Цитати. Будемо розбиратися.
Придивіться: я майже (тому що може і є виключення) не звертаю увагу на розбіжності в поглядах (інше бачення) по питанням обговорення. Це обговорення, різні бачення.
Визначення брехні, брехун --- це коли торкається переходу на особистості, звинувачення, в тому числі у брехні.
Песікот вище наголосив --- "от брехло)", звинуватив.
Факт показав, що звинувачення брехливе.
Надайте цитати, як і що там у вас з Летусроком обговорювалось, які були ствердження.
Тоді буде видно.
Я намагаюся ніколи безпідставно нікому не висувати претензій і тим паче образ, звинувачень.
Тільки маючи впевнені аргументи.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:49
Дюрі-бачі написав:_hunter
Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.
Тому що є "тимчасовий захист". Це набагато краще ніж "біженець" і німецький чиновник просто не розуміє, як це так - поміняти статус "захист" на "біженець". Такої опції немає, механізму. Це маразм, опустити свій статус на низшу сходинку, яка тільки може бути. Як відмовитися від безкоштовної страховки та дозволу на роботу а отримати замість цього мізер пособій без якихось прав, можливості обирати де жити та що робити. Про Германію не скажу, а у Франції наші шикують, у порівнянні з біженцями. Саме за статус "захист". Донька з ними працювала, "узаконювала"
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d44
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Додано: Нед 30 чер, 2024 20:56
d44 написав: Дюрі-бачі написав:_hunter
Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.
Тому що є "тимчасовий захист". Це набагато краще ніж "біженець" і німецький чиновник просто не розуміє, як це так - поміняти статус "захист" на "біженець". Такої опції немає, механізму. Це маразм, опустити свій статус на низшу сходинку, яка тільки може бути. Як відмовитися від безкоштовної страховки та дозволу на роботу а отримати замість цього мізер пособій без якихось прав, можливості обирати де жити та що робити. Про Германію не скажу, а у Франції наші шикують, у порівнянні з біженцями. Саме за статус "захист". Донька з ними працювала, "узаконювала"
Я это понимаю - поэтому и попросил ссылку на нормативку.
И да, я вполне допускаю что человек из-за стресса/не знания языка мог "настойчиво не рекомендуют" принять за "шеф, все пропало"
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:01
барабашов
гвертольЕты???
В мюнхене за айфон
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:02
Letusrock написав:
..........
ЛАД написав:
Letusrock, бесполезно.
Значительно проще отправить в чс и не видеть сообщения.
а він буде бачити мої? нехотілось би щоб коментував, просуваючи свою маячню без відповіді
Будет. И комментировать будет.
Но Ваши ответы ничего не изменят и приведут в конце концов к вашему же бану.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:04
_hunter знайомий в Чехії подавав колективний запит на оформлення біженців, коли відмовили робити паспорт. Якогось юриста найняли, але не прийняли.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:09
Дюрі-бачі написав:_hunter
знайомий в Чехії подавав колективний запит на оформлення біженців, коли відмовили робити паспорт. Якогось юриста найняли, але не прийняли.
Так, может, действительно, не на то, что надо, подавали?
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