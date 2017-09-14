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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89008901890289038904>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:28

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:А як це буде реалізовано, в наручниках будуть вивозити до кордону (яка підстава?) чи просто люди переїдуть в більш сприятливу країну..

ИМХО введуть "або здав екзамен з мови і влаштувався на роботу, або не продовжимо право перебувати і будем рахувати нелегалом"

Там чуть раньше про сирийцев уже вспоминали - как думаете, их турнут? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:33

_hunter Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:44

  Дюрі-бачі написав:_hunter Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.

Наверное имелось в виду "не подают"? - или можно тогда ссылку на нормативку, запрещающую подаваться на беженство беженцам из страны, в которой Война идет?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:46

  Hotab написав:detroytred

Це факти.
Які чітко вказують хто брехло))


Той хто не помічає 1.1 млн обновлених, які можуть бути призвані, то є хто?)


Цитати. Будемо розбиратися.

Придивіться: я майже (тому що може і є виключення) не звертаю увагу на розбіжності в поглядах (інше бачення) по питанням обговорення. Це обговорення, різні бачення.
Визначення брехні, брехун --- це коли торкається переходу на особистості, звинувачення, в тому числі у брехні.
Песікот вище наголосив --- "от брехло)", звинуватив.
Факт показав, що звинувачення брехливе.

Надайте цитати, як і що там у вас з Летусроком обговорювалось, які були ствердження.
Тоді буде видно.
Я намагаюся ніколи безпідставно нікому не висувати претензій і тим паче образ, звинувачень.
Тільки маючи впевнені аргументи.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:49

  Дюрі-бачі написав:_hunter Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.
Тому що є "тимчасовий захист". Це набагато краще ніж "біженець" і німецький чиновник просто не розуміє, як це так - поміняти статус "захист" на "біженець". Такої опції немає, механізму. Це маразм, опустити свій статус на низшу сходинку, яка тільки може бути. Як відмовитися від безкоштовної страховки та дозволу на роботу а отримати замість цього мізер пособій без якихось прав, можливості обирати де жити та що робити. Про Германію не скажу, а у Франції наші шикують, у порівнянні з біженцями. Саме за статус "захист". Донька з ними працювала, "узаконювала"
d44
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:56

  d44 написав:
  Дюрі-бачі написав:_hunter Від них і Білорусів приймають заяви біженців, тому вони залишаються. А від Українців такі заяви не приймають.
Тому що є "тимчасовий захист". Це набагато краще ніж "біженець" і німецький чиновник просто не розуміє, як це так - поміняти статус "захист" на "біженець". Такої опції немає, механізму. Це маразм, опустити свій статус на низшу сходинку, яка тільки може бути. Як відмовитися від безкоштовної страховки та дозволу на роботу а отримати замість цього мізер пособій без якихось прав, можливості обирати де жити та що робити. Про Германію не скажу, а у Франції наші шикують, у порівнянні з біженцями. Саме за статус "захист". Донька з ними працювала, "узаконювала"

Я это понимаю - поэтому и попросил ссылку на нормативку.
И да, я вполне допускаю что человек из-за стресса/не знания языка мог "настойчиво не рекомендуют" принять за "шеф, все пропало" :D
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:01

барабашов

гвертольЕты???


В мюнхене за айфон :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:02

  Letusrock написав:..........
  ЛАД написав:Letusrock, бесполезно.
Значительно проще отправить в чс и не видеть сообщения.

а він буде бачити мої? нехотілось би щоб коментував, просуваючи свою маячню без відповіді

Будет. И комментировать будет.
Но Ваши ответы ничего не изменят и приведут в конце концов к вашему же бану.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:04

_hunter знайомий в Чехії подавав колективний запит на оформлення біженців, коли відмовили робити паспорт. Якогось юриста найняли, але не прийняли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:09

  Дюрі-бачі написав:_hunter знайомий в Чехії подавав колективний запит на оформлення біженців, коли відмовили робити паспорт. Якогось юриста найняли, але не прийняли.

Так, может, действительно, не на то, что надо, подавали?
ЛАД
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  #<1 ... 89008901890289038904>
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