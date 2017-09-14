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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:09
Бетон написав: Letusrock написав: somilitark написав:
Україна веде переговори з ЄС про повернення чоловіків, які незаконно перетнули кордон
Так, закон повинен бути виконан, як по суті, так і по формі
сирійців теж депортують, ілі ето другоє?
Знайомі з Німеччини, Польщі, Франції кажуть, що такі вкиди немов спеціально вкидують в українській простір. Всі вони асимілюються і спокійно живуть і будуть жити. Ніхто нікого не вишле.
Даже технически, без войн, защит и прочего беженства - депортировать нелегала на родину можно только при наличие с этой страной общей границы, иначе на территории страны транзита твои законодательные акты уже не действуют и он там уже свободный человек.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:15
Дюрі-бачі написав:_hunter
знайомий в Чехії подавав колективний запит на оформлення біженців, коли відмовили робити паспорт. Якогось юриста найняли, але не прийняли.
так а обосновали это как? - "просто не приняли" - нет такого понятия в бюрократии - Женевская конвенция как-никак
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:18
не можуть пройти пішком 2 км, але мобплан перевиконано
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flyman
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:23
47:20 – Обговорення ефективної мобілізації
57:00 – Про курси бойових пілотів
1:02:30 – Чому люди не хочуть мобілізуватись
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 30 чер, 2024 21:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:24
Кротевич Азов.
Війна до перемоги. Перемога - жодного рфянського солдата на нашій землі. Нащадкам війну не залишимо. Тільки спробуйте інакше.
_______
Про смаки не спорять.
Але я б із двох вибрав би Залужного...
(Ну якщо б він отак схотів).
Подивимось.
Колись лунали заяви, що не здамось, а потім екстракшен.
Слова-заяви нині не вартують і гроша.
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detroytred
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:25
якщо в знайшловся в резус- 1.1млн потенційного мобресурсу, в весною план перевиконано, то чому б не продовжити мову про його якість
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:28
vitaliiangel написав:
47:20 – Обговорення ефективної мобілізації
57:00 – Про курси бойових пілотів
1:02:30 – Чому люди не хочуть мобілізуватись
Все це дрібниці. На фоні:
Коли Безугла на Сирського; Кротевич на Содоля, а зараз і овсі на ...
Чому все отаке почалось? Брожєніє.
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detroytred
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:33
Дюрі-бачі написав:
Ще одна з причин чому бусифікація продовжується: в ТЦК дані оновили ті, кому є що втрачати: роботу, гроші на рахунках, машини, тобто "активні бійці економічного фронту".
А ще в нас є мільйони тих, хто працює в чорну, податки не платить от їх піймати і мобілізувати - значно корисніше для держави.
Хотелось бы понять где эти миллионы вообще и есть ли они физически на территории окупированной Слугами Ермака.
Вы звонильшиков в качестве таких ухулянтов имеете в виду или у нас столько таксистов и сантехников вкупе с мастерами СТО 25/60, что их хватит на вторую армию нашей Северной Кореи?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:33
detroytred написав:
Коли Безугла на Сирського; Кротевич на Содоля, а зараз і овсі на ...
Чому все отаке почалось? Брожєніє.
готується підгрунтя до майбутніх виборів
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:34
detroytred написав:
Чому все отаке почалось? Брожєніє.
а когда его не было? ресурсов мало, жалающих друг друга укусить, что-то друг у друга откусить много. Когда одеяла на всех нехватает начинается крысиная возня. Ну и некомпетентность никто не отменял. У нас идут в политику зарабатывать деньги.
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