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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:40
detroytred написав:
Подивимось.
Колись лунали заяви, що не здамось, а потім екстракшен.
Слова-заяви нині не вартують і гроша.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:42
vitaliiangel написав:
47:20 – Обговорення ефективної мобілізації
57:00 – Про курси бойових пілотів
1:02:30 – Чому люди не хочуть мобілізуватись
може тому що один младовоєнпєнс не може мобілізуватися щоб ремонтувати/збирати/обслуговувати дрони, а інший щоб їх пілотувати
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 30 чер, 2024 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:44
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:46
Президент зробив заяву про переговори з диктатором Путіним
Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.
«Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина», – пояснив президент.
Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності і в енергетиці і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.
«А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель», – резюмував Володимир Зеленський.
где могли договориться там давно договорились. Для рпв нужны либо уступки с нашей стороны, либо новые серьезные угрозы, например разрушить всю нефтепереработку в радиусе 2тыс км. или энергетику. Посредники не играют никакой роли, когда на кону будет шкурный интерес питун сам позвонит Зе и всё предложит. Все эти саммиты - забалтывание проблемы. Политики там что то болтают, а толку ноль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 30 чер, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:54
fox767676 написав: detroytred написав:
Подивимось.
Колись лунали заяви, що не здамось, а потім екстракшен.
Слова-заяви нині не вартують і гроша.
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с вовой не забалуешь, это им не хрякович
к тому же рпв наверное единственный шанс вытащить из плена тысячу азовцев
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