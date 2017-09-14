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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89028903890489058906>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:44

опять по новой поште ударили
https://www.youtube.com/watch?v=nOHy5HgxlYY
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:46

Президент зробив заяву про переговори з диктатором Путіним

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

«Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина», – пояснив президент.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності і в енергетиці і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.

«А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель», – резюмував Володимир Зеленський.
где могли договориться там давно договорились. Для рпв нужны либо уступки с нашей стороны, либо новые серьезные угрозы, например разрушить всю нефтепереработку в радиусе 2тыс км. или энергетику. Посредники не играют никакой роли, когда на кону будет шкурный интерес питун сам позвонит Зе и всё предложит. Все эти саммиты - забалтывание проблемы. Политики там что то болтают, а толку ноль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:54

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Подивимось.
Колись лунали заяви, що не здамось, а потім екстракшен.
Слова-заяви нині не вартують і гроша.

+++
с вовой не забалуешь, это им не хрякович


к тому же рпв наверное единственный шанс вытащить из плена тысячу азовцев
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:03

  vitaliiangel написав:
Президент зробив заяву про переговори з диктатором Путіним

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

«Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина», – пояснив президент.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності і в енергетиці і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.

«А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель», – резюмував Володимир Зеленський.
где могли договориться там давно договорились. Для рпв нужны либо уступки с нашей стороны, либо новые серьезные угрозы, например разрушить всю нефтепереработку в радиусе 2тыс км. или энергетику. Посредники не играют никакой роли, когда на кону будет шкурный интерес питун сам позвонит Зе и всё предложит. Все эти саммиты - забалтывание проблемы. Политики там что то болтают, а толку ноль.

а де "кордони95", концепція змінилася?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:19

  Letusrock написав:
  Hotab написав:А «закарпатський» каже «якщо за перетин кордону 12 куе, то в бусику беруть 2-5»
Ну така своя логіка з цифрами у брехунців.

в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати до ТЦК (при умові що на сьогодні план виконано), а 5 це оріентовно щоб вже оформленим з повісткою на відправку загубитись по дорозі на поїзд (і знову ж треба знати через кого і до кого підійти)
У вас зараз стадія заперечення, поговоримо на цю тему через півроку-рік.
По інших темах було аналогічно: "зрада, брехня" змінилось на "я не заперечую явище, я дискутую про цифри/масштаби"

В корупції винна влада, а саме Зеленський особисто українці які дають і беруть хабарі наліво і направо тут зовсім не при ділі. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:23

  Прохожий написав:
  Бетон написав:🤯 У Чернівецькій області на кордоні з Румунією застрелили чоловіка «ухилянта» – ЗМІ

Двоє чоловіків (33 роки та 25) приблизно о 22:00 спробували нелегально перетнути кордон.
Працівники ДПСУ відкрили вогонь, одного було поранено, а інший від кулі в голову загинув.

Відомо, що цією справою зараз займається ДБР та відкрита стаття «умисне вбивство».


За админ штраф убивают все чаще, то электрика це таке

https://t.me/okoo_ua/59907?single

"дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин"."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/30/7463333/

админштраф?
рили?

Т.е. с расстояния метров 100 ухылянт брызнул перцем, а убийца открыл огонь с калаша?
Рили?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:26

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:А «закарпатський» каже «якщо за перетин кордону 12 куе, то в бусику беруть 2-5»
Ну така своя логіка з цифрами у брехунців.

в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати до ТЦК (при умові що на сьогодні план виконано), а 5 це оріентовно щоб вже оформленим з повісткою на відправку загубитись по дорозі на поїзд (і знову ж треба знати через кого і до кого підійти)
У вас зараз стадія заперечення, поговоримо на цю тему через півроку-рік.
По інших темах було аналогічно: "зрада, брехня" змінилось на "я не заперечую явище, я дискутую про цифри/масштаби"

В корупції винна влада, а саме Зеленський особисто

Так а кто, если не власти должны садить за нарушение вполне конкретной статьи УК - похищение (возможно даже группой лиц, возможно даже организованной)?
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 30 чер, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Безугла на початку війни оголосила 76-годинне голодування, щоб Польща передала Україні свої танки Т-72, — The Times

При всей её эксцентричности, она сделала то, что министры должны делать под дверями белого дома, требуя оружие
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Безугла на початку війни оголосила 76-годинне голодування, щоб Польща передала Україні свої танки Т-72, — The Times

При всей её эксцентричности, она сделала то, что министры должны делать под дверями белого дома, требуя оружие
То хіба в своїх фантазіях
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:33

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:🤯 У Чернівецькій області на кордоні з Румунією застрелили чоловіка «ухилянта» – ЗМІ

Двоє чоловіків (33 роки та 25) приблизно о 22:00 спробували нелегально перетнути кордон.
Працівники ДПСУ відкрили вогонь, одного було поранено, а інший від кулі в голову загинув.

Відомо, що цією справою зараз займається ДБР та відкрита стаття «умисне вбивство».


За админ штраф убивают все чаще, то электрика це таке

https://t.me/okoo_ua/59907?single

"дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин"."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/30/7463333/

админштраф?
рили?

Т.е. с расстояния метров 100 ухылянт брызнул перцем, а убийца открыл огонь с калаша?
Рили?

ты там был?
пойдешь свидетелем)
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