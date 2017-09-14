Президент зробив заяву про переговори з диктатором Путіним
Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.
«Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина», – пояснив президент.
Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності і в енергетиці і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.
«А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель», – резюмував Володимир Зеленський.
где могли договориться там давно договорились. Для рпв нужны либо уступки с нашей стороны, либо новые серьезные угрозы, например разрушить всю нефтепереработку в радиусе 2тыс км. или энергетику. Посредники не играют никакой роли, когда на кону будет шкурный интерес питун сам позвонит Зе и всё предложит. Все эти саммиты - забалтывание проблемы. Политики там что то болтают, а толку ноль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Президент зробив заяву про переговори з диктатором Путіним
Президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.
«Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина», – пояснив президент.
Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності і в енергетиці і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.
«А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель», – резюмував Володимир Зеленський.
где могли договориться там давно договорились. Для рпв нужны либо уступки с нашей стороны, либо новые серьезные угрозы, например разрушить всю нефтепереработку в радиусе 2тыс км. или энергетику. Посредники не играют никакой роли, когда на кону будет шкурный интерес питун сам позвонит Зе и всё предложит. Все эти саммиты - забалтывание проблемы. Политики там что то болтают, а толку ноль.
Hotab написав:А «закарпатський» каже «якщо за перетин кордону 12 куе, то в бусику беруть 2-5» Ну така своя логіка з цифрами у брехунців.
в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати до ТЦК (при умові що на сьогодні план виконано), а 5 це оріентовно щоб вже оформленим з повісткою на відправку загубитись по дорозі на поїзд (і знову ж треба знати через кого і до кого підійти) У вас зараз стадія заперечення, поговоримо на цю тему через півроку-рік. По інших темах було аналогічно: "зрада, брехня" змінилось на "я не заперечую явище, я дискутую про цифри/масштаби"
В корупції винна влада, а саме Зеленський особисто українці які дають і беруть хабарі наліво і направо тут зовсім не при ділі.
Hotab написав:А «закарпатський» каже «якщо за перетин кордону 12 куе, то в бусику беруть 2-5» Ну така своя логіка з цифрами у брехунців.
в бусіку можуть взяти 1-2 щоб не доїхати до ТЦК (при умові що на сьогодні план виконано), а 5 це оріентовно щоб вже оформленим з повісткою на відправку загубитись по дорозі на поїзд (і знову ж треба знати через кого і до кого підійти) У вас зараз стадія заперечення, поговоримо на цю тему через півроку-рік. По інших темах було аналогічно: "зрада, брехня" змінилось на "я не заперечую явище, я дискутую про цифри/масштаби"
В корупції винна влада, а саме Зеленський особисто
Так а кто, если не власти должны садить за нарушение вполне конкретной статьи УК - похищение (возможно даже группой лиц, возможно даже организованной)?
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 30 чер, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.